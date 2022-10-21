https://sputnikarabic.ae/20221021/الجيش-الأوكراني-يعترف-بوجود-مشكلات-في-منظومات-الدفاع-الجوي-1069320221.html
الجيش الأوكراني يعترف بوجود مشكلات في منظومات الدفاع الجوي
الجيش الأوكراني يعترف بوجود مشكلات في منظومات الدفاع الجوي
نقلت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة عن عسكريين أوكرانيين إقرارهم بوجود مشكلات في أنظمة الدفاع الجوي العاملة لديهم. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T13:11+0000
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكشف قائد تدريب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دينيس سمازني الذي يتدرب الآن للسيطرة على أنظمة الدفاع الأميركية "ناسامس" لصحيفة "واشنطن بوست": "لا بد من استبدال أنظمتنا القديمة، لأنها ببساطة قريبًا لن تكن قادرة على مواجهة التهديدات، وصواريخنا على وشك النفاذ".وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن أول شحنات أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامس" من الولايات المتحدة وأنظمة الدفاع الجوي "يريس-تي" من ألمانيا، ستصل إلى أوكرانيا في أكتوبر/ تشرين الأول.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20221007/اختبار-سفينة-الصواريخ-غراد-المسلحة-بـ-كاليبر-في-بحر-البلطيق-1068746728.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الجيش الأوكراني يعترف بوجود مشكلات في منظومات الدفاع الجوي
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نقلت وسائل إعلام أمريكية اليوم الجمعة عن عسكريين أوكرانيين إقرارهم بوجود مشكلات في أنظمة الدفاع الجوي العاملة لديهم.
موسكو - سبوتنيك. وكشف قائد تدريب قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، دينيس سمازني الذي يتدرب الآن للسيطرة على أنظمة الدفاع الأميركية "ناسامس" لصحيفة "واشنطن بوست": "لا بد من استبدال أنظمتنا القديمة، لأنها ببساطة قريبًا لن تكن قادرة على مواجهة التهديدات، وصواريخنا على وشك النفاذ".
كييف مسلحة بشكل أساسي بأنظمة جوية سوفياتية. وتدعو أوكرانيا إلى وسائل أكثر حداثة، مثل الأنظمة الأميركية الأميركية "ناسامس" أو أنظمة "يريس-تي" الألمانية، "لسد الفجوات في منطقة التغطية.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن أول شحنات أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "ناسامس" من الولايات المتحدة وأنظمة الدفاع الجوي "يريس-تي" من ألمانيا، ستصل إلى أوكرانيا في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.