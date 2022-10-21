https://sputnikarabic.ae/20221021/الرئيس-الإيطالي-يوجه-ميلوني-لتشكيل-الحكومة-1069327432.html
الرئيس الإيطالي يوجه ميلوني لتشكيل الحكومة
الرئيس الإيطالي يوجه ميلوني لتشكيل الحكومة
كشف أوغو زامبيتي، الأمين العام لمكتب الرئاسة الإيطالية، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا أوعز إلى جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، الذي فاز في الانتخابات... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T16:55+0000
2022-10-21T16:55+0000
2022-10-21T16:55+0000
إيطاليا
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وقال زامبيتي للصحفيين:"استقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا جورجيا ميلوني ودعاها إلى تشكيل الحكومة، حيث قبلت الأخيرة التفويض وقدمت تشكيلة الوزراء للرئيس".وحصل ائتلاف يمين الوسط على 44% من الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإيطالي في 25 سبتمبر/ أيلول.والشريك الأكبر في الائتلاف هو حزب "إخوة أيطاليا" بزعامة جيورجيا ميلوني، والذي حصل على أكثر من 26%.
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إيطاليا
الرئيس الإيطالي يوجه ميلوني لتشكيل الحكومة
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كشف أوغو زامبيتي، الأمين العام لمكتب الرئاسة الإيطالية، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا أوعز إلى جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية كجزء من ائتلاف يمين الوسط، بتشكيل حكومة جديدة، حيث قدمت تشكيلة حكومتها إلى رئيس الدولة.
وقال زامبيتي للصحفيين:"استقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا جورجيا ميلوني ودعاها إلى تشكيل الحكومة، حيث قبلت الأخيرة التفويض وقدمت تشكيلة الوزراء للرئيس".
ستقام مراسم أداء اليمين لمجلس الوزراء الجديد في قصر كويرينال الرئاسي يوم غد السبت حيث تعلن ميلوني عن تشكيلة الوزراء.
وحصل ائتلاف يمين الوسط على 44% من الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإيطالي في 25 سبتمبر/ أيلول.
والشريك الأكبر في الائتلاف هو حزب "إخوة أيطاليا" بزعامة جيورجيا ميلوني
، والذي حصل على أكثر من 26%.