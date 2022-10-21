https://sputnikarabic.ae/20221021/الرئيس-الإيطالي-يوجه-ميلوني-لتشكيل-الحكومة-1069327432.html

الرئيس الإيطالي يوجه ميلوني لتشكيل الحكومة

الرئيس الإيطالي يوجه ميلوني لتشكيل الحكومة

كشف أوغو زامبيتي، الأمين العام لمكتب الرئاسة الإيطالية، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا أوعز إلى جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، الذي فاز في الانتخابات... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T16:55+0000

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إيطاليا

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وقال زامبيتي للصحفيين:"استقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا جورجيا ميلوني ودعاها إلى تشكيل الحكومة، حيث قبلت الأخيرة التفويض وقدمت تشكيلة الوزراء للرئيس".وحصل ائتلاف يمين الوسط على 44% من الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإيطالي في 25 سبتمبر/ أيلول.والشريك الأكبر في الائتلاف هو حزب "إخوة أيطاليا" بزعامة جيورجيا ميلوني، والذي حصل على أكثر من 26%.

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