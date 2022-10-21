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https://sputnikarabic.ae/20221021/الرئيس-الإيطالي-يوجه-ميلوني-لتشكيل-الحكومة-1069327432.html
الرئيس الإيطالي يوجه ميلوني لتشكيل الحكومة
الرئيس الإيطالي يوجه ميلوني لتشكيل الحكومة
كشف أوغو زامبيتي، الأمين العام لمكتب الرئاسة الإيطالية، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا أوعز إلى جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، الذي فاز في الانتخابات... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T16:55+0000
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إيطاليا
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وقال زامبيتي للصحفيين:"استقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا جورجيا ميلوني ودعاها إلى تشكيل الحكومة، حيث قبلت الأخيرة التفويض وقدمت تشكيلة الوزراء للرئيس".وحصل ائتلاف يمين الوسط على 44% من الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإيطالي في 25 سبتمبر/ أيلول.والشريك الأكبر في الائتلاف هو حزب "إخوة أيطاليا" بزعامة جيورجيا ميلوني، والذي حصل على أكثر من 26%.
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إيطاليا
إيطاليا

الرئيس الإيطالي يوجه ميلوني لتشكيل الحكومة

16:55 GMT 21.10.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaro زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف "فراتيلي دي إيطاليا" (إخوان إيطاليا)، جيورجيا ميلوني وهي تحمل لافتة كتب عليها "شكرًا لك إيطاليا" بعد أن ألقت خطابًا في مقر حملتها الانتخابية ليلة، بعد أن صوتت البلاد في انتخابات تشريعية 26 سبتمبر 2022 في روما
زعيمة الحزب الإيطالي اليميني المتطرف فراتيلي دي إيطاليا (إخوان إيطاليا)، جيورجيا ميلوني وهي تحمل لافتة كتب عليها شكرًا لك إيطاليا بعد أن ألقت خطابًا في مقر حملتها الانتخابية ليلة، بعد أن صوتت البلاد في انتخابات تشريعية 26 سبتمبر 2022 في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaro
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كشف أوغو زامبيتي، الأمين العام لمكتب الرئاسة الإيطالية، أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا أوعز إلى جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية كجزء من ائتلاف يمين الوسط، بتشكيل حكومة جديدة، حيث قدمت تشكيلة حكومتها إلى رئيس الدولة.
وقال زامبيتي للصحفيين:"استقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا جورجيا ميلوني ودعاها إلى تشكيل الحكومة، حيث قبلت الأخيرة التفويض وقدمت تشكيلة الوزراء للرئيس".
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ستقام مراسم أداء اليمين لمجلس الوزراء الجديد في قصر كويرينال الرئاسي يوم غد السبت حيث تعلن ميلوني عن تشكيلة الوزراء.

وحصل ائتلاف يمين الوسط على 44% من الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب الإيطالي في 25 سبتمبر/ أيلول.
والشريك الأكبر في الائتلاف هو حزب "إخوة أيطاليا" بزعامة جيورجيا ميلوني، والذي حصل على أكثر من 26%.
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