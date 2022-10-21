https://sputnikarabic.ae/20221021/السفير-الروسي-في-الولايات-المتحدة-يعلن-أن-موسكو-تفعل-كل-شيء-لمنع-حرب-نووية-1069312457.html
السفير الروسي في الولايات المتحدة يعلن أن موسكو تفعل كل شيء لمنع حرب نووية
السفير الروسي في الولايات المتحدة يعلن أن موسكو تفعل كل شيء لمنع حرب نووية
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الدبلوماسيين والسياسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم لمنع حرب نووية. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T09:54+0000
2022-10-21T09:54+0000
2022-10-21T09:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048465196_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_70254ed4beab844360cdfbb6a7948695.jpg
وقال أنتونوف على الهواء على قناة روسيا 24 التلفزيونية، ردا على سؤال حول احتمال نشوب حرب نووية: "سأجيب عليك بحزم: على الأقل ما نقوم به، الدبلوماسيون الروس، وما يفعله السياسيون الروس، يفعلون كل شيء لضمان عدم حدوث هذه (الحرب النووية). نحن ملتزمون بالموقف الذي وافق عليه الرؤساء، وليس فقط روسيا، ولكن أيضًا "الدول الخمس النووية"، إن الحرب النووية لا يمكن أن تحدث ولن يكون هناك رابحون. إنها ببساطة لن تحدث، ولن يحدث شيء، ولن يكون هناك أحد. لذلك، أعتقد، يجب القيام بكل شيء لمنع حدوث ذلك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048465196_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_844df29a542dc2855985310ec5eb0b21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
السفير الروسي في الولايات المتحدة يعلن أن موسكو تفعل كل شيء لمنع حرب نووية
تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الدبلوماسيين والسياسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم لمنع حرب نووية.
وقال أنتونوف على الهواء على قناة روسيا 24 التلفزيونية، ردا على سؤال حول احتمال نشوب حرب نووية: "سأجيب عليك بحزم: على الأقل ما نقوم به، الدبلوماسيون الروس، وما يفعله السياسيون الروس، يفعلون كل شيء لضمان عدم حدوث هذه (الحرب النووية). نحن ملتزمون بالموقف الذي وافق عليه الرؤساء، وليس فقط روسيا، ولكن أيضًا "الدول الخمس النووية"، إن الحرب النووية لا يمكن أن تحدث ولن يكون هناك رابحون. إنها ببساطة لن تحدث، ولن يحدث شيء، ولن يكون هناك أحد. لذلك، أعتقد، يجب القيام بكل شيء لمنع حدوث ذلك".