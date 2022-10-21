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السفير الروسي في الولايات المتحدة يعلن أن موسكو تفعل كل شيء لمنع حرب نووية
السفير الروسي في الولايات المتحدة يعلن أن موسكو تفعل كل شيء لمنع حرب نووية
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الدبلوماسيين والسياسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم لمنع حرب نووية. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T09:54+0000
2022-10-21T09:54+0000
روسيا
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وقال أنتونوف على الهواء على قناة روسيا 24 التلفزيونية، ردا على سؤال حول احتمال نشوب حرب نووية: "سأجيب عليك بحزم: على الأقل ما نقوم به، الدبلوماسيون الروس، وما يفعله السياسيون الروس، يفعلون كل شيء لضمان عدم حدوث هذه (الحرب النووية). نحن ملتزمون بالموقف الذي وافق عليه الرؤساء، وليس فقط روسيا، ولكن أيضًا "الدول الخمس النووية"، إن الحرب النووية لا يمكن أن تحدث ولن يكون هناك رابحون. إنها ببساطة لن تحدث، ولن يحدث شيء، ولن يكون هناك أحد. لذلك، أعتقد، يجب القيام بكل شيء لمنع حدوث ذلك".
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السفير الروسي في الولايات المتحدة يعلن أن موسكو تفعل كل شيء لمنع حرب نووية

09:54 GMT 21.10.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الدبلوماسيين والسياسيين الروس يبذلون قصارى جهدهم لمنع حرب نووية.
وقال أنتونوف على الهواء على قناة روسيا 24 التلفزيونية، ردا على سؤال حول احتمال نشوب حرب نووية: "سأجيب عليك بحزم: على الأقل ما نقوم به، الدبلوماسيون الروس، وما يفعله السياسيون الروس، يفعلون كل شيء لضمان عدم حدوث هذه (الحرب النووية). نحن ملتزمون بالموقف الذي وافق عليه الرؤساء، وليس فقط روسيا، ولكن أيضًا "الدول الخمس النووية"، إن الحرب النووية لا يمكن أن تحدث ولن يكون هناك رابحون. إنها ببساطة لن تحدث، ولن يحدث شيء، ولن يكون هناك أحد. لذلك، أعتقد، يجب القيام بكل شيء لمنع حدوث ذلك".
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