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https://sputnikarabic.ae/20221021/السلطات-الأمريكية-تمنع-روساتوم-من-المشاركة-في-مؤتمر-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1069323364.html
السلطات الأمريكية تمنع "روساتوم" من المشاركة في مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية
السلطات الأمريكية تمنع "روساتوم" من المشاركة في مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية
كشفت شركة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" أن واشنطن منعت مشاركة روسيا في المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الولايات المتحدة. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T14:33+0000
2022-10-21T14:33+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واعتبرت "روساتوم" اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تنم عن ازدراء الجانب الأمريكي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت "روساتوم" في بيان: "كان من المفترض أن تكون مشاركة الوفد الروسي بشكل كامل، والمكون من ممثلين لقيادة روساتوم وروستخنادزور، وقد تم تقديم طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء الوفد بشكل مسبق وفقًا للإجراءات المعمول بها".وأردف البيان: "وحتى اليوم لم يحصل أي من أعضاء الوفد الروسي على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية".وختم البيان: "نعتبر ذلك مظهرًا من مظاهر عدم احترام الولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي المنظمة الدولية المركزية المسؤولة عن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".
https://sputnikarabic.ae/20221014/روسآتوم-تعتزم-تقديم-وثائق-للمشاركة-في-بناء-أول-محطة-طاقة-نووية-في-السعودية--1069017724.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

السلطات الأمريكية تمنع "روساتوم" من المشاركة في مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية

14:33 GMT 21.10.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم الطاقة النووية
روساتوم الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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كشفت شركة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" أن واشنطن منعت مشاركة روسيا في المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الولايات المتحدة.
واعتبرت "روساتوم" اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تنم عن ازدراء الجانب الأمريكي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت "روساتوم" في بيان: "كان من المفترض أن تكون مشاركة الوفد الروسي بشكل كامل، والمكون من ممثلين لقيادة روساتوم وروستخنادزور، وقد تم تقديم طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء الوفد بشكل مسبق وفقًا للإجراءات المعمول بها".
وأردف البيان: "وحتى اليوم لم يحصل أي من أعضاء الوفد الروسي على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية".
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وبالتالي منع الجانب الأمريكي بشكل أساسي مشاركة روسيا في هذا المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية المزمع عقده في الولايات المتحدة.
وختم البيان: "نعتبر ذلك مظهرًا من مظاهر عدم احترام الولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي المنظمة الدولية المركزية المسؤولة عن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".
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