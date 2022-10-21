https://sputnikarabic.ae/20221021/السلطات-الأمريكية-تمنع-روساتوم-من-المشاركة-في-مؤتمر-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1069323364.html

السلطات الأمريكية تمنع "روساتوم" من المشاركة في مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية

السلطات الأمريكية تمنع "روساتوم" من المشاركة في مؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية

كشفت شركة الطاقة النووية الروسية "روساتوم" أن واشنطن منعت مشاركة روسيا في المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الولايات المتحدة. 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T14:33+0000

2022-10-21T14:33+0000

2022-10-21T14:33+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واعتبرت "روساتوم" اليوم الجمعة أن هذه الخطوة تنم عن ازدراء الجانب الأمريكي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت "روساتوم" في بيان: "كان من المفترض أن تكون مشاركة الوفد الروسي بشكل كامل، والمكون من ممثلين لقيادة روساتوم وروستخنادزور، وقد تم تقديم طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأعضاء الوفد بشكل مسبق وفقًا للإجراءات المعمول بها".وأردف البيان: "وحتى اليوم لم يحصل أي من أعضاء الوفد الروسي على تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية".وختم البيان: "نعتبر ذلك مظهرًا من مظاهر عدم احترام الولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي المنظمة الدولية المركزية المسؤولة عن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية".

https://sputnikarabic.ae/20221014/روسآتوم-تعتزم-تقديم-وثائق-للمشاركة-في-بناء-أول-محطة-طاقة-نووية-في-السعودية--1069017724.html

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