https://sputnikarabic.ae/20221021/الشرطة-الإسرائيلية-تقمع-مسيرة-لليسار-الإسرائيلي-ونشطاء-سلام-في-حي-الشيخ-جراح-بالقدس-1069329809.html
الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة لليسار الإسرائيلي ونشطاء سلام في حي الشيخ جراح بالقدس
الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة لليسار الإسرائيلي ونشطاء سلام في حي الشيخ جراح بالقدس
قمعت الشرطة الإسرائيلية مسيرة لعشرات اليساريين الإسرائيليين ونشطاء سلام، وأهالي حي الشيخ الجراح بالقدس، ومنعت الشرطة المتضامنين من الوصول إلى منازل الحي... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T18:46+0000
2022-10-21T18:46+0000
2022-10-21T18:46+0000
اسرائيل
تظاهرة
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وشارك في المسيرة فرق كشافة ومتضامنون أجانب، وحاول المشاركون في المسيرة الوصول الى الأهالي المهددين بالطرد وبمصادرة منازلهم للتضامن معهم، لكن الشرطة الإسرائيلية منعتهم، واعتدى مستوطنون يهود على المتضامنين وهاجموهم بعبارات عنصرية ومزقوا العلم الفلسطيني.وقال الناشط المقدسي صالح ذياب لوكالة "سبوتنيك": "في الفترة الأخيرة قام المستوطنون بتحطيم مركبات المواطنين في حي الشيخ جراح، والهجوم على منازلنا والاعتداء علينا، والشرطة الإسرائيلية لم تفعل شيئاً لهم ولكنها اعتقلت 13 شاب فلسطيني من الحي، لقد مرت سنة كاملة من القهر والضغوط الشديدة التي نتعرض لها من المستوطنين المتطرفين ومن محاكم الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، وما زلنا ثابتين في بيوتنا لكن نتعرض إلى تهديد متكرر لترك بيوتنا أو دفع ثمن البقاء".وفرضت الشرطة الإسرائيلية طوقا أمنيا حول الحي، في ظل انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي، وأجواء متوترة ومشادات كلامية بين المستوطنين المتطرفين والمتضامنين.وتتطلع السلطات الإسرائيلية في القدس إلى توسيع المشروع الاستيطاني "شمعون هتصديق" ومضاعفة عدد المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس، من خلال 3 مشاريع استيطانية، ما يهدد بالوجود الفلسطيني في الحي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, تظاهرة
الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة لليسار الإسرائيلي ونشطاء سلام في حي الشيخ جراح بالقدس
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قمعت الشرطة الإسرائيلية مسيرة لعشرات اليساريين الإسرائيليين ونشطاء سلام، وأهالي حي الشيخ الجراح بالقدس، ومنعت الشرطة المتضامنين من الوصول إلى منازل الحي المهددة بالمصادرة، وقامت بالاعتداء على المشاركين في الفعالية.
وشارك في المسيرة فرق كشافة ومتضامنون أجانب، وحاول المشاركون في المسيرة الوصول الى الأهالي المهددين بالطرد وبمصادرة منازلهم للتضامن معهم، لكن الشرطة الإسرائيلية منعتهم، واعتدى مستوطنون يهود على المتضامنين وهاجموهم بعبارات عنصرية ومزقوا العلم الفلسطيني.
وقال الناشط المقدسي صالح ذياب لوكالة "سبوتنيك": "في الفترة الأخيرة قام المستوطنون بتحطيم مركبات المواطنين في حي الشيخ جراح، والهجوم على منازلنا والاعتداء علينا، والشرطة الإسرائيلية لم تفعل شيئاً لهم ولكنها اعتقلت 13 شاب فلسطيني من الحي، لقد مرت سنة كاملة من القهر والضغوط الشديدة التي نتعرض لها من المستوطنين المتطرفين ومن محاكم الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، وما زلنا ثابتين في بيوتنا لكن نتعرض إلى تهديد متكرر لترك بيوتنا أو دفع ثمن البقاء".
وفرضت الشرطة الإسرائيلية طوقا أمنيا حول الحي، في ظل انتشار مكثف للجيش الإسرائيلي، وأجواء متوترة ومشادات كلامية بين المستوطنين المتطرفين والمتضامنين.
وتتطلع السلطات الإسرائيلية في القدس إلى توسيع المشروع الاستيطاني "شمعون هتصديق" ومضاعفة عدد المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس، من خلال 3 مشاريع استيطانية، ما يهدد بالوجود الفلسطيني في الحي.