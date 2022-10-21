https://sputnikarabic.ae/20221021/العراق-يرغب-بتطوير-صناعة-البتروكيماويات-مع-روسيا-وقرارات-أوبك-هي-لتحقيق-توازن-في-الإنتاج-1069309718.html

العراق يرغب بتطوير صناعة البتروكيماويات مع روسيا وقرارات "أوبك+" هي لتحقيق توازن في الإنتاج

العراق يرغب بتطوير صناعة البتروكيماويات مع روسيا وقرارات "أوبك+" هي لتحقيق توازن في الإنتاج

أشاد مدير القسم التقني بوزارة النفط العراقية علي الورد، بالشركات الروسية العاملة في قطاع النفط في العراق، ودورها في الميزان التجاري، من حيث طاقتها الإنتاجية... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T08:16+0000

2022-10-21T08:16+0000

2022-10-21T08:16+0000

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وتحدث الورد في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الروسي العراقي التجاري، عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها لا سيما في القطاع النفطي.وكان لـ"سبوتنيك" لقاء مع الورد حيث تم الحديث عن صناعة البتروكيمايويات وقرار "أوبك+" الأخير المتعلق بخفض الإنتاج.ما القطاعات النفطية التي تريدون أن تستثمر بها الشركات الروسية ؟قال الورد: "الشركات الروسية لها الكثير من المشاركة في قطاع الاستخراج وهذا مهم جدا ومجال ناجح جدا وجميع الشركات الروسية التي شاركت في هذا المجال كانت ذو جدوى اقتصادية للطرفين، والطاقات الإنتاجية كانت دعم للجانيين وشكلت عنصرا مهما".كما وتحدث الورد عن أهمية قطاع الغاز، قائلا: "الشركات الروسية تعتبر شركات عملاقة في هذا المجال، ونريد للشركات الروسية الدخول في هذا المجال، لأنه مهم، وهو صناعة الغاز من خلال استخراجه، لأنه لدينا في العراق غاز مصاحب وحر. وأن يكون لها نفس النشاط في مجال الاستخراج".واختتم قائلا: "العراق دولة مهمة في إنتاج الغاز ويجب استغلاله في صناعة البتروكيمياويات. وأنصح بأن يكون في الاتجاهين الخاص والعام".رأيكم بقرار "أوبك +" الأخير حول خفض الإنتاج والتصريحات الغربية التي رافقته؟قال الورد: "دول المنظمة لديها هدف، وهو تحقيق توازن في الإنتاج، ليكفي الطاقة العالمية وأن تكون الأسعار مناسبة للطرفين المنتج والمستهلك".هذا وعقد في العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، منتدى الأعمال الروسي العراقي، بمشاركة وفد عراقي وحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري.بالإضافة لممثلي الشركات الرائدة المهتمة باستيراد الصناعات الغذائية والأخشاب والمعادن و مواد البناء والآلات الزراعية في العراق، كما وتضمن اللقاء عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال الروس والعراقيين.أجرى الحوار: جوني الياس

https://sputnikarabic.ae/20221021/رئيس-اتحاد-الغرف-التجارية-العراقية-نتعاون-مع-روسيا-ووضعنا-حلولا-لمسألة-النقل-والمدفوعات-1069303848.html

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