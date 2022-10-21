https://sputnikarabic.ae/20221021/العراق-يرغب-بتطوير-صناعة-البتروكيماويات-مع-روسيا-وقرارات-أوبك-هي-لتحقيق-توازن-في-الإنتاج-1069309718.html
العراق يرغب بتطوير صناعة البتروكيماويات مع روسيا وقرارات "أوبك+" هي لتحقيق توازن في الإنتاج
العراق يرغب بتطوير صناعة البتروكيماويات مع روسيا وقرارات "أوبك+" هي لتحقيق توازن في الإنتاج
أشاد مدير القسم التقني بوزارة النفط العراقية علي الورد، بالشركات الروسية العاملة في قطاع النفط في العراق، ودورها في الميزان التجاري، من حيث طاقتها الإنتاجية... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T08:16+0000
2022-10-21T08:16+0000
2022-10-21T08:16+0000
حوارات
اقتصاد
روسيا
العالم العربي
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وتحدث الورد في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الروسي العراقي التجاري، عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها لا سيما في القطاع النفطي.وكان لـ"سبوتنيك" لقاء مع الورد حيث تم الحديث عن صناعة البتروكيمايويات وقرار "أوبك+" الأخير المتعلق بخفض الإنتاج.ما القطاعات النفطية التي تريدون أن تستثمر بها الشركات الروسية ؟قال الورد: "الشركات الروسية لها الكثير من المشاركة في قطاع الاستخراج وهذا مهم جدا ومجال ناجح جدا وجميع الشركات الروسية التي شاركت في هذا المجال كانت ذو جدوى اقتصادية للطرفين، والطاقات الإنتاجية كانت دعم للجانيين وشكلت عنصرا مهما".كما وتحدث الورد عن أهمية قطاع الغاز، قائلا: "الشركات الروسية تعتبر شركات عملاقة في هذا المجال، ونريد للشركات الروسية الدخول في هذا المجال، لأنه مهم، وهو صناعة الغاز من خلال استخراجه، لأنه لدينا في العراق غاز مصاحب وحر. وأن يكون لها نفس النشاط في مجال الاستخراج".واختتم قائلا: "العراق دولة مهمة في إنتاج الغاز ويجب استغلاله في صناعة البتروكيمياويات. وأنصح بأن يكون في الاتجاهين الخاص والعام".رأيكم بقرار "أوبك +" الأخير حول خفض الإنتاج والتصريحات الغربية التي رافقته؟قال الورد: "دول المنظمة لديها هدف، وهو تحقيق توازن في الإنتاج، ليكفي الطاقة العالمية وأن تكون الأسعار مناسبة للطرفين المنتج والمستهلك".هذا وعقد في العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، منتدى الأعمال الروسي العراقي، بمشاركة وفد عراقي وحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري.بالإضافة لممثلي الشركات الرائدة المهتمة باستيراد الصناعات الغذائية والأخشاب والمعادن و مواد البناء والآلات الزراعية في العراق، كما وتضمن اللقاء عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال الروس والعراقيين.أجرى الحوار: جوني الياس
https://sputnikarabic.ae/20221021/رئيس-اتحاد-الغرف-التجارية-العراقية-نتعاون-مع-روسيا-ووضعنا-حلولا-لمسألة-النقل-والمدفوعات-1069303848.html
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حوارات, اقتصاد, روسيا, العالم العربي
حوارات, اقتصاد, روسيا, العالم العربي
العراق يرغب بتطوير صناعة البتروكيماويات مع روسيا وقرارات "أوبك+" هي لتحقيق توازن في الإنتاج
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أشاد مدير القسم التقني بوزارة النفط العراقية علي الورد، بالشركات الروسية العاملة في قطاع النفط في العراق، ودورها في الميزان التجاري، من حيث طاقتها الإنتاجية التي دعمت التصدير والمردود المالي.
وتحدث الورد في كلمة ألقاها في منتدى الأعمال الروسي العراقي التجاري، عن الشراكة الاقتصادية
بين البلدين وسبل تطويرها لا سيما في القطاع النفطي.
وكان لـ"سبوتنيك" لقاء مع الورد حيث تم الحديث عن صناعة البتروكيمايويات وقرار "أوبك+" الأخير المتعلق بخفض الإنتاج.
ما القطاعات النفطية التي تريدون أن تستثمر بها الشركات الروسية ؟
قال الورد: "الشركات الروسية لها الكثير من المشاركة في قطاع الاستخراج وهذا مهم جدا ومجال ناجح جدا وجميع الشركات الروسية التي شاركت في هذا المجال كانت ذو جدوى اقتصادية للطرفين، والطاقات الإنتاجية كانت دعم للجانيين وشكلت عنصرا مهما".
مضيفا قوله: "الشركات الروسية تتجه لقطاع الاستخراج، ولدينا قطاعات أخرى في المجال النفطي ومن ضمنها قطاع التصفية، كون العراق لا يوجد فيه طاقة إنتاجية لجميع مشتقات النفط تكفي البلاد، ونحن من البلدان التي تستورد بعض المنتجات النفطية من ضمنها البنزين وزيت الغاز والكيروسين. لذلك التصفية تعتبر مجال مهم للشركات الروسية".
كما وتحدث الورد عن أهمية قطاع الغاز، قائلا: "الشركات الروسية تعتبر شركات عملاقة في هذا المجال، ونريد للشركات الروسية الدخول في هذا المجال، لأنه مهم، وهو صناعة الغاز من خلال استخراجه، لأنه لدينا في العراق غاز مصاحب وحر. وأن يكون لها نفس النشاط في مجال الاستخراج".
واختتم قائلا: "العراق دولة مهمة في إنتاج الغاز ويجب استغلاله في صناعة البتروكيمياويات. وأنصح بأن يكون في الاتجاهين الخاص والعام".
رأيكم بقرار "أوبك +" الأخير حول خفض الإنتاج والتصريحات الغربية التي رافقته؟
قال الورد: "دول المنظمة لديها هدف، وهو تحقيق توازن في الإنتاج، ليكفي الطاقة العالمية وأن تكون الأسعار مناسبة للطرفين المنتج والمستهلك".
مشيرا إلى أن المنظمة توازن في هذه المعادلة وتنظر لهذين العاملين، بإشباع حاجة السوق من النفط وأن تكون الأسعار مناسبة لجميع الأطراف وهذا هو هدف "أوبك +".
هذا وعقد في العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، منتدى الأعمال الروسي العراقي، بمشاركة وفد عراقي وحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري.
بالإضافة لممثلي الشركات الرائدة المهتمة باستيراد الصناعات الغذائية والأخشاب والمعادن و مواد البناء والآلات الزراعية في العراق، كما وتضمن اللقاء عقد اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال الروس والعراقيين.