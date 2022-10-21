https://sputnikarabic.ae/20221021/العراق-يرغب-في-تطوير-التعاون-الصناعي-مع-روسيا-1069308931.html
العراق يرغب في تطوير التعاون الصناعي مع روسيا
العراق يرغب في تطوير التعاون الصناعي مع روسيا
أشار السفير العراقي في موسكو، عبد الرحمن الحسيني، إلى تطور التعاون بين روسيا والعراق في القطاع النفطي كما وأن بلاده تعتزم تطوير التعاون في مجالات أخرى كالصناعة... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T07:51+0000
2022-10-21T07:51+0000
2022-10-21T07:51+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وتحدث السفير في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال الروسي العراقي، الذي عقد في العاصمة موسكو يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى العلاقات التي تربط البلدين والتي يعود عمرها لـ78 عاما.مضيفا أن بلاده تتطلع للتعاون مع روسيا في مجالات أخرى في التجارة والزراعة والقطاع الطبي مؤكدا على انفتاح بلاده على تطوير التعاون في جميع المجالات.هذا وأشار فلاديمير بادالكو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية، إلى أن نحو 50 شركة روسية تعمل حاليا في العراق.وشهد منتدى الأعمال الروسي العراقي، مشاركة ممثلي الشركات الرائدة المهتمة باستيراد الصناعات الغذائية والأخشاب والمعادن و مواد البناء والآلات الزراعية في العراق، بالإضافة لرجال أعمال روس وممثلين عن الشركات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221021/رئيس-اتحاد-الغرف-التجارية-العراقية-نتعاون-مع-روسيا-ووضعنا-حلولا-لمسألة-النقل-والمدفوعات-1069303848.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
العراق يرغب في تطوير التعاون الصناعي مع روسيا
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أشار السفير العراقي في موسكو، عبد الرحمن الحسيني، إلى تطور التعاون بين روسيا والعراق في القطاع النفطي كما وأن بلاده تعتزم تطوير التعاون في مجالات أخرى كالصناعة والتجارة والرعاية الصحية.
وتحدث السفير في كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الأعمال الروسي العراقي، الذي عقد في العاصمة موسكو يوم الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرا إلى العلاقات التي تربط البلدين والتي يعود عمرها لـ78 عاما.
كما وأشار السفير إلى دور روسيا في التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب، مؤكدا على التعاون في القطاع النفطي كأساس قوي للتعاون بين البلدين بوجود شركات روسية كبرى تعمل في العراق بكل أمان ودون أي مشاكل.
مضيفا أن بلاده تتطلع للتعاون مع روسيا في مجالات أخرى في التجارة والزراعة والقطاع الطبي مؤكدا على انفتاح بلاده على تطوير التعاون في جميع المجالات.
هذا وأشار فلاديمير بادالكو، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية، إلى أن نحو 50 شركة روسية تعمل حاليا في العراق.
وشهد منتدى الأعمال الروسي العراقي، مشاركة ممثلي الشركات الرائدة المهتمة باستيراد الصناعات الغذائية والأخشاب والمعادن و مواد البناء والآلات الزراعية في العراق، بالإضافة لرجال أعمال روس وممثلين عن الشركات الروسية.