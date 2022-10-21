https://sputnikarabic.ae/20221021/القائد-العام-للجيش-الإيراني-يصرح-بأن-أمريكا-والكيان-الصهيوني-يحاولان-منع-تقدم-بلاده-1069317239.html
القائد العام للجيش الإيراني يصرح بأن أمريكا وإسرائيل يحاولان منع تقدم بلاده
القائد العام للجيش الإيراني يصرح بأن أمريكا وإسرائيل يحاولان منع تقدم بلاده
أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، أن أعداء بلاده يحيكون المؤامرات من أجل العمل على إبطاء التقدم الإيراني. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T12:23+0000
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إيران
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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال تفقده وحدات سلاح الجو والمضادات الجوية في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد، وإجراء تقييم على مدى استعداد الطائرات والمسيرات وأجهزة الرادار والمنظومات الدفاعية والصواريخ ومراكز قيادة المراقبة في بلاده.واطلع القائد العسكري الإيراني على الأعمال التي أنجزها الجيش الإيراني، معربا عن شكره لقوات بلاده للنشاط الروحي واستعدادهم القتالي والانضباط والروح المعنوية والقتالية التي يتمتعون بها.وقال اللواء موسوي:وشدد موسوي على أن أعداء إيران يثيرون بين وقت وآخر أعمال الشغب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، حتى يحولوا دون تقدمها، بدعوى عمدهم إلى شن حرب مركبة يستخدم فيها القدرات الاقتصادية والسياسية والإعلامية لتحقيق هذا الهدف.ولفت القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إلى أن "مراكز التجسس في أمريكا والكيان الصهيوني يحرضون على الإيقاع بين الأجيال والأديان والقوميات والأحزاب ومختلف شرائح الشعب الإيراني".وتشهد إيران، منذ حوالي شهر، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20221011/الحكومة-الإیرانیة-تؤكد-أن-الأعمال-الأخیرة-کان-مخططا-لها-1068889665.html
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إيران, أخبار العالم الآن
القائد العام للجيش الإيراني يصرح بأن أمريكا وإسرائيل يحاولان منع تقدم بلاده
12:23 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم الجمعة، أن أعداء بلاده يحيكون المؤامرات من أجل العمل على إبطاء التقدم الإيراني.
وأفادت وكالة
فارس، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء موسوي جاءت خلال تفقده وحدات سلاح الجو والمضادات الجوية في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد، وإجراء تقييم على مدى استعداد الطائرات والمسيرات وأجهزة الرادار والمنظومات الدفاعية والصواريخ ومراكز قيادة المراقبة في بلاده.
واطلع القائد العسكري الإيراني على الأعمال التي أنجزها الجيش الإيراني
، معربا عن شكره لقوات بلاده للنشاط الروحي واستعدادهم القتالي والانضباط والروح المعنوية والقتالية التي يتمتعون بها.
إن أعداء الشعب الإيراني وخاصة أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني اللقيط يحاولون منع تقدم البلاد وتطورها وازدهارها أو إبطاء هذه المسيرة.
وشدد موسوي على أن أعداء إيران يثيرون بين وقت وآخر أعمال الشغب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، حتى يحولوا دون تقدمها، بدعوى عمدهم إلى شن حرب مركبة يستخدم فيها القدرات الاقتصادية والسياسية والإعلامية لتحقيق هذا الهدف.
ولفت القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إلى أن "مراكز التجسس في أمريكا والكيان الصهيوني يحرضون على الإيقاع بين الأجيال والأديان والقوميات والأحزاب ومختلف شرائح الشعب الإيراني".
وتشهد إيران، منذ حوالي شهر، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني
، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.