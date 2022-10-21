https://sputnikarabic.ae/20221021/المفوضية-الأوروبية-تعتبر-أن-دعم-بكين-لمواقف-موسكو-في-أوكرانيا-قد-يؤثر-على-العلاقات-مع-بروكسل-1069322549.html

المفوضية الأوروبية تعتبر أن دعم بكين لمواقف موسكو في أوكرانيا قد يؤثر على العلاقات مع بروكسل

المفوضية الأوروبية تعتبر أن دعم بكين لمواقف موسكو في أوكرانيا قد يؤثر على العلاقات مع بروكسل

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن السلطات الصينية تواصل استخدام نفوذها للسيطرة وأنها تواصل دعم... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

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بروكسل - سبوتنيك. وأشارت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن السلطات الصينية تواصل استخدام نفوذها للسيطرة، وأنها تواصل دعم روسيا بمواقفها السياسة من الأزمة الأوكرانية، ما قد يؤثر على العلاقات بين بروكسل وبكين.وعلقت وزارة الخارجية الصينية على الانفجارات التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف في 10 أكتوبر/ تشرين الأول.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "لاحظنا التقارير ذات الصلة، ونأمل أن يخف التصعيد في أقرب وقت ممكن".وردا على ما إذا كانت بكين على اتصال مع روسيا وأوكرانيا بشأن التصعيد الأخير في الأوضاع هناك، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "تحافظ الصين على اتصالات مع جميع الأطراف، ونحن على استعداد للعب دور بناء في جهود خفض التصعيد".

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