https://sputnikarabic.ae/20221021/الولايات-المتحدة-تكشف-عن-بيانات-حول-إرسال-غواصة-نووية-إلى-بحر-العرب-1069300659.html
الولايات المتحدة تكشف عن بيانات حول إرسال غواصة نووية إلى بحر العرب
الولايات المتحدة تكشف عن بيانات حول إرسال غواصة نووية إلى بحر العرب
رفعت قيادة البحرية الأمريكية السرية عن معلومات حول نقل غواصة يو إس إس ويست فيرجينيا إلى بحر العرب. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T05:13+0000
2022-10-21T05:13+0000
2022-10-21T05:13+0000
رصد عسكري
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الغواصة النووية من طراز أوهايو قادرة على حمل طوربيدات MK-48 بالإضافة إلى صواريخ Trident II D-5 الباليستية برؤوس حربية نووية.ونشر ممثلو القيادة المركزية الأمريكية معلومات عن وجود غواصة نووية أمريكية في بحر العرب، حسبما نقل موقع بوليت روس عن موقع وار زون.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الولايات المتحدة تكشف عن بيانات حول إرسال غواصة نووية إلى بحر العرب
تابعنا عبر
رفعت قيادة البحرية الأمريكية السرية عن معلومات حول نقل غواصة يو إس إس ويست فيرجينيا إلى بحر العرب.
الغواصة النووية من طراز أوهايو قادرة على حمل طوربيدات MK-48 بالإضافة إلى صواريخ Trident II D-5 الباليستية برؤوس حربية نووية.
ونشر ممثلو القيادة المركزية الأمريكية معلومات عن وجود غواصة نووية أمريكية في بحر العرب
، حسبما نقل موقع بوليت روس عن موقع وار زون.