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https://sputnikarabic.ae/20221021/الولايات-المتحدة-تكشف-عن-بيانات-حول-إرسال-غواصة-نووية-إلى-بحر-العرب-1069300659.html
الولايات المتحدة تكشف عن بيانات حول إرسال غواصة نووية إلى بحر العرب
الولايات المتحدة تكشف عن بيانات حول إرسال غواصة نووية إلى بحر العرب
رفعت قيادة البحرية الأمريكية السرية عن معلومات حول نقل غواصة يو إس إس ويست فيرجينيا إلى بحر العرب. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T05:13+0000
2022-10-21T05:13+0000
رصد عسكري
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الغواصة النووية من طراز أوهايو قادرة على حمل طوربيدات MK-48 بالإضافة إلى صواريخ Trident II D-5 الباليستية برؤوس حربية نووية.ونشر ممثلو القيادة المركزية الأمريكية معلومات عن وجود غواصة نووية أمريكية في بحر العرب، حسبما نقل موقع بوليت روس عن موقع وار زون.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الولايات المتحدة تكشف عن بيانات حول إرسال غواصة نووية إلى بحر العرب

05:13 GMT 21.10.2022
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command / غواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command /
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رفعت قيادة البحرية الأمريكية السرية عن معلومات حول نقل غواصة يو إس إس ويست فيرجينيا إلى بحر العرب.
الغواصة النووية من طراز أوهايو قادرة على حمل طوربيدات MK-48 بالإضافة إلى صواريخ Trident II D-5 الباليستية برؤوس حربية نووية.
ونشر ممثلو القيادة المركزية الأمريكية معلومات عن وجود غواصة نووية أمريكية في بحر العرب، حسبما نقل موقع بوليت روس عن موقع وار زون.
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