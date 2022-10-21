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انفجاران يهزان مرفأ الضبة باليمن يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة
انفجاران يهزان مرفأ الضبة باليمن يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة
هز انفجاران، اليوم الجمعة، مرفأ نفطياً في محافظة حضرموت شرقي اليمن. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T13:13+0000
2022-10-21T13:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" إن انفجارين يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة استهدفا مرفأ الضبة الخاص بتصدير النفط الذي يبعد 15 كيلو متراً شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.وأضاف أن الانفجارين حدثا بالتزامن مع دخول ناقلة نفطية عملاقة إلى المرفأ لنقل مليوني برميل من الخام المنتج من حقول المسيلة غرب حضرموت.يأتي ذلك عقب أيام من إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات الإنتاج والتصدير ردا على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.وأعلنت "أنصار الله"، مطلع أكتوبر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221020/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-أنصار-الله-بالتضليل-في-ملف-دفع-رواتب-الموظفين-1069295059.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي

انفجاران يهزان مرفأ الضبة باليمن يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة

13:13 GMT 21.10.2022
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اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
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هز انفجاران، اليوم الجمعة، مرفأ نفطياً في محافظة حضرموت شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك" إن انفجارين يعتقد أنهما ناجمان عن هجوم بطائرة مسيرة استهدفا مرفأ الضبة الخاص بتصدير النفط الذي يبعد 15 كيلو متراً شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.

وأضاف أن الانفجارين حدثا بالتزامن مع دخول ناقلة نفطية عملاقة إلى المرفأ لنقل مليوني برميل من الخام المنتج من حقول المسيلة غرب حضرموت.

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات الإنتاج والتصدير ردا على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
وزير الإعلام اليمني يتهم "أنصار الله" بالتضليل في ملف دفع رواتب الموظفين
أمس, 19:51 GMT
وأعلنت "أنصار الله"، مطلع أكتوبر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، فيما يتمسك مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدفع رواتب الموظفين من رسوم دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة غرب اليمن.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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