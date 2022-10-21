https://sputnikarabic.ae/20221021/بايدن-ينتقد-الجمهوريين-لاقتراحهم-إمكانية-تقليص-مساعدات-بلاده-المالية-لأوكرانيا-1069299240.html
بايدن يهاجم الجمهوريين لاقتراحهم تقليص المساعدات المالية لأوكرانيا
بايدن يهاجم الجمهوريين لاقتراحهم تقليص المساعدات المالية لأوكرانيا
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس الجمهوريين المنافسين لاقتراحهم إمكانية خفض التمويل الأمريكي لأوكرانيا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T00:27+0000
2022-10-21T00:27+0000
2022-10-21T00:30+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d439041e9834582ba7e22cbebda379f1.jpg
وقال بايدن أثناء فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا: "قالوا إنه إذا فازوا، فمن غير المرجح أن يمولوا، وأن يستمروا في تمويل أوكرانيا".وأضاف: "هؤلاء الرجال لا يفهمون ذلك. إنها أكبر بكثير من أوكرانيا. إنها أوروبا الشرقية. إنه الناتو. إنها نتائج تبعية خطيرة وخطيرة حقا".وتابع: "ليس لديهم أي إحساس بالسياسة الخارجية الأمريكية".وقال الجمهوري كيفن مكارثي، يوم الثلاثاء، إنه إذا حقق حزبه مكاسب متوقعة على نطاق واسع في الانتخابات النصفية، فلن يكتب "شيكا على بياض" لأوكرانيا.وكان التحذير أول إشارة رسمية إلى أن كييف قد تواجه معركة أكثر صرامة للحصول على التمويل الأمريكي، مع بدء تراجع الدعم من الحزبين في واشنطن.ويأمل مكارثي أن يصبح رئيس مجلس النواب - ثالث أكبر منصب في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائب الرئيس - إذا استولى الجمهوريون على مجلس النواب في تصويت 8 نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20221010/دول-الناتو-باتت-تعاني-نقصا-في-مخزونات-الأسلحة-وقد-تتباطأ-في-دعم-أوكرانيا-1068855542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7f015c983547f34dd5347bf4511255ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
بايدن يهاجم الجمهوريين لاقتراحهم تقليص المساعدات المالية لأوكرانيا
00:27 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 00:30 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس الجمهوريين المنافسين لاقتراحهم إمكانية خفض التمويل الأمريكي لأوكرانيا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل.
وقال بايدن أثناء فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا: "قالوا إنه إذا فازوا، فمن غير المرجح أن يمولوا، وأن يستمروا في تمويل أوكرانيا".
وأضاف: "هؤلاء الرجال لا يفهمون ذلك. إنها أكبر بكثير من أوكرانيا. إنها أوروبا الشرقية. إنه الناتو. إنها نتائج تبعية خطيرة وخطيرة حقا".
وتابع: "ليس لديهم أي إحساس بالسياسة الخارجية الأمريكية".
وقال الجمهوري كيفن مكارثي، يوم الثلاثاء، إنه إذا حقق حزبه مكاسب متوقعة على نطاق واسع في الانتخابات النصفية، فلن يكتب "شيكا على بياض" لأوكرانيا.
وكان التحذير أول إشارة رسمية إلى أن كييف قد تواجه معركة أكثر صرامة للحصول على التمويل الأمريكي، مع بدء تراجع الدعم من الحزبين في واشنطن.
ويأمل مكارثي أن يصبح رئيس مجلس النواب - ثالث أكبر منصب في السياسة الأمريكية بعد الرئيس ونائب الرئيس - إذا استولى الجمهوريون على مجلس النواب في تصويت 8 نوفمبر.