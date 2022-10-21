https://sputnikarabic.ae/20221021/بريطانيا-تخشى-من-عواقب-حادثة-سو-27-وطائرة-الاستطلاع-1069300421.html
بريطانيا تخشى من عواقب حادثة "سو-27" وطائرة الاستطلاع
بريطانيا تخشى من عواقب حادثة "سو-27" وطائرة الاستطلاع
نقلت صحيفة "صن'' عن النائب العمالي لوك بولارد قوله إنه على لندن تجنب تصعيد التوترات مع روسيا بعد أن أطلقت مقاتلة من طراز سو-27 صاروخًا بالقرب من سلاح الجو... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T04:44+0000
2022-10-21T04:44+0000
2022-10-21T04:56+0000
رصد عسكري
بريطانيا
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وشدد البرلماني على أن ما حدث في البحر الأسود "يبعث على الخوف".وقال بولارد "هذا الحادث بمثابة تذكير قوي بأهمية تجنب التصعيد وسوء التقدير".برأيه، في الوقت نفسه، يجب على بريطانيا ألا تتخلى عن الدعم المشترك لأوكرانيا.وكان قد زعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال كلمة له أمام البرلمان، يوم الخميس، أن طائرات القوات الجوية البريطانية اضطرت إلى إيقاف دورياتها فوق البحر الأسود بعد أن أطلقت مقاتلة روسية صاروخا.وقال الوزير البريطاني خلال الجلسة: "أجرت طائرتان مقاتلتان روسيتان مسلحتان من طراز سو-27 تفاعلا مع طائرة استطلاع مشتركة غير مسلحة تابعة للقوات الجوية البريطانية من نوع (RC-135 Rivet Joint) تقومان بدوريات روتينية فوق البحر الأسود".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, بريطانيا
بريطانيا تخشى من عواقب حادثة "سو-27" وطائرة الاستطلاع
04:44 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 04:56 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
نقلت صحيفة "صن'' عن النائب العمالي لوك بولارد قوله إنه على لندن تجنب تصعيد التوترات مع روسيا بعد أن أطلقت مقاتلة من طراز سو-27 صاروخًا بالقرب من سلاح الجو البريطاني.
وقال بولارد "هذا الحادث بمثابة تذكير قوي بأهمية تجنب التصعيد وسوء التقدير".
برأيه، في الوقت نفسه، يجب على بريطانيا ألا تتخلى عن الدعم المشترك لأوكرانيا.
وكان قد زعم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، خلال كلمة له أمام البرلمان، يوم الخميس، أن طائرات القوات الجوية البريطانية اضطرت إلى إيقاف دورياتها فوق البحر الأسود بعد أن أطلقت مقاتلة روسية صاروخا.
وقال الوزير البريطاني خلال الجلسة: "أجرت طائرتان مقاتلتان روسيتان مسلحتان من طراز سو-27 تفاعلا مع طائرة استطلاع مشتركة غير مسلحة تابعة للقوات الجوية البريطانية من نوع (RC-135 Rivet Joint) تقومان بدوريات روتينية فوق البحر الأسود".