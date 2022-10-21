أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، جولة تفقدية في أحد المراكز التدريبية العسكرية التي تشرف على إعداد وتأهيل الجنود المنضمين في إطار التعبئة الجزئية... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

بوتين يزور الجنود المعبئين بالمنطقة العسكرية الغربية

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، جولة تفقدية في أحد المراكز التدريبية العسكرية التي تشرف على إعداد وتأهيل الجنود المنضمين في إطار التعبئة الجزئية قبل إرسالهم إلى مناطق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.