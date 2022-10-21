https://sputnikarabic.ae/20221021/تدريبات-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تحاكي-صد-هجوم-الإرهابيين-على-العاصمة-1069309221.html
تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحاكي "صد هجوم الإرهابيين" على العاصمة
تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحاكي "صد هجوم الإرهابيين" على العاصمة
بدأت المرحلة الأخيرة من التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان، حيث يتدرب العسكريون على الدفاع عن دوشنبيه من "هجوم" الجماعات الإجرامية. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T07:58+0000
2022-10-21T07:58+0000
2022-10-21T07:58+0000
أخبار طاجيكستان
رصد عسكري
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وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أنه، لأول مرة في سيناريو التدريبات، تم ذكر مجموعات إرهابية حقيقية "طالبان" و"أنصار الله" و"تنظيم داعش".وفقًا لخطة التمرين، فإن خطط المسلحين ليست مجرد خطط افتراضية بالهجوم على المنطقة الحدودية، ولكن أيضًا الاستيلاء على دوشنبيه.وصد الجيش من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالتنسيق المشترك هذا الهجوم.عند الانتهاء من المناورات، قال رئيس أركان المنظمة، الجنرال أناتولي سيدورو ، إن جيش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في التدريبات يستخدم خبرة الجيش الروسي في دونباس.وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث دول أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تشارك في الجزء النشط من التدريبات (أرمينيا وبيلاروسيا ليستا جزءًا من قوات الانتشار السريع في منطقة آسيا الوسطى).في الوقت نفسه، أخطرت قيرغيزيا مسبقًا بأنها لن تشارك في التدريبات، ولكن في الوقت نفسه كان ممثلو مينسك ويريفان وبيشكيك حاضرين في التدريبات.وتقام تدريبات "روبيج 2022" في الفترة من 10 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، وبدأت المرحلة النشطة من التدريبات في 17 أكتوبر.
أخبار طاجيكستان
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار طاجيكستان, رصد عسكري
أخبار طاجيكستان, رصد عسكري
تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحاكي "صد هجوم الإرهابيين" على العاصمة
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بدأت المرحلة الأخيرة من التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان، حيث يتدرب العسكريون على الدفاع عن دوشنبيه من "هجوم" الجماعات الإجرامية.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أنه، لأول مرة في سيناريو التدريبات، تم ذكر مجموعات إرهابية حقيقية "طالبان" و"أنصار الله" و"تنظيم داعش".
وفقًا لخطة التمرين، فإن خطط المسلحين ليست مجرد خطط افتراضية بالهجوم على المنطقة الحدودية، ولكن أيضًا الاستيلاء على دوشنبيه.
وصد الجيش من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالتنسيق المشترك هذا الهجوم.
عند الانتهاء من المناورات، قال رئيس أركان المنظمة، الجنرال أناتولي سيدورو ، إن جيش منظمة معاهدة الأمن الجماعي في التدريبات يستخدم خبرة الجيش الروسي في دونباس.
وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث دول أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تشارك في الجزء النشط من التدريبات (أرمينيا وبيلاروسيا ليستا جزءًا من قوات الانتشار السريع في منطقة آسيا الوسطى).
في الوقت نفسه، أخطرت قيرغيزيا مسبقًا بأنها لن تشارك في التدريبات، ولكن في الوقت نفسه كان ممثلو مينسك ويريفان وبيشكيك حاضرين في التدريبات.
وتقام تدريبات "روبيج 2022" في الفترة من 10 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، وبدأت المرحلة النشطة من التدريبات في 17 أكتوبر.