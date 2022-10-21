https://sputnikarabic.ae/20221021/تقرير-أممي-يبرز-استيلاء-النخب-والأثرياء-على-مقاليد-العالم-وتغير-القواعد-لمصلحتهم-1069312094.html

تقرير أممي يبرز استيلاء النخب والأثرياء على مقاليد العالم وتغير القواعد لمصلحتهم

تقرير أممي يبرز استيلاء النخب والأثرياء على مقاليد العالم وتغير القواعد لمصلحتهم

أفاد تقرير نشره معهد أبحاث الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، بأن النخب وضعت يدها على الهيئات العالمية ملحقة الضرر بالدول، كما أن عدم المساواة... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T09:22+0000

2022-10-21T09:22+0000

2022-10-21T09:27+0000

منظمة الأمم المتحدة

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جنيف - سبوتنيك. وجاء في التقرير الذي نشر على موقع الأمم المتحدة، أن "النخب استولت على العمليات السياسية والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، وغيرت القواعد لمصلحتها الخاصة ودفعت باتجاه انهيار الدول".وأضاف أن ذلك يقوض شرعية الدولة تزامناً مع فقدان ثقة الناس بالحكومات، وتزداد الاحتجاجات. وأشار التقرير أيضًا إلى أن عدم المساواة اليوم، والدمار البيئي، والضعف في مواجهة الأزمات- ليست عيبا، بل سمة متأصلة في تصميم هيكل النظام الاقتصادي العالمي. وأبرز التقرير أنه "في الوقت الذي وجدت فيه الأمم المتحدة أن 120 مليون شخص وقعوا في براثن الفقر المدقع أثناء الجائحة (كورونا)، تظهر أحدث البيانات من "كريديت سويس"، بأن عدد الأثرياء قد ارتفع بنسبة 50 بالمئة خلال نفس الفترة".وبناء على التقرير، دعا معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الhجتماعية إلى "تغيير منهجي واسع النطاق".

https://sputnikarabic.ae/20220915/مكتب-الإحصاء-الأوروبي-نسبة-سكان-أوروبا-المعرضين-لخطر-الفقر-ارتفعت-إلى-217-في-عام-2021-1067782649.html

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