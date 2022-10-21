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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221021/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-بتاريخ-21-أكتوبر-2022-1069322999.html
خريطة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتاريخ 21 أكتوبر 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتاريخ 21 أكتوبر 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية، تظهر مواقع تمركز القوات... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T14:21+0000
2022-10-21T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика, أخبار أوكرانيا

خريطة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بتاريخ 21 أكتوبر 2022

14:21 GMT 21.10.2022
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الوضع العسكري في أوكرانيا بتاريخ 21 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
الوضع العسكري في أوكرانيا بتاريخ 21 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي
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