https://sputnikarabic.ae/20221021/دوي-انفجارات-في-زابوروجيه-1069301329.html
دوي انفجارات في زابوروجيه
دوي انفجارات في زابوروجيه
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في زابوروجيه. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T06:01+0000
2022-10-21T06:01+0000
2022-10-21T06:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069301944_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05bb0c70813c395b0014770a1f224229.jpg
أكد رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف، ألكسندر ستاروخ، أن زابوروجيه تتعرض لإطلاق نار. وكتب على تلغرام "المركز الإقليمي يتعرض لهجوم بالصواريخ".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق أنه تم الإنذارا بوقوع غارة جوية صباح الجمعة في عدد من مناطق أوكرانيا.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف، وفقًا للسلطات الروسية، وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الانفجار الذي وقع على الجسر وضع كييف على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر بغضًا، و"من المستحيل ترك مثل هذه الجرائم دون رد".يتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069301944_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e0010095274651e065a2b45a5d3d7635.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
دوي انفجارات في زابوروجيه
06:01 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 06:46 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات في زابوروجيه.
أكد رئيس الإدارة الإقليمية في زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف، ألكسندر ستاروخ، أن زابوروجيه تتعرض لإطلاق نار. وكتب على تلغرام "المركز الإقليمي يتعرض لهجوم بالصواريخ".
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق أنه تم الإنذارا بوقوع غارة جوية صباح الجمعة في عدد من مناطق أوكرانيا.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف، وفقًا للسلطات الروسية، وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية. وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الانفجار الذي وقع على الجسر وضع كييف على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية الأكثر بغضًا، و"من المستحيل ترك مثل هذه الجرائم دون رد".
يتم شن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.