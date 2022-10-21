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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221021/رئيس-وزراء-إيطاليا-السابق-يحث-على-عدم-تسليم-أسلحة-جديدة-إلى-أوكرانيا-1069300309.html
رئيس وزراء إيطاليا السابق يحث على عدم تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
رئيس وزراء إيطاليا السابق يحث على عدم تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا
حث جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة الإيطالي، رئيس وزراء البلاد السابق، يوم الخميس على عدم تسليم أسلحة جديدة إلى كييف ودعا إلى حل سلمي للصراع... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T04:46+0000
2022-10-21T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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روما - سبوتنيك. وقال كونتي للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: "موقفنا واضح، نعتقد أن محادثات السلام ضرورية في الوقت الحالي. تواصل دول مثل الولايات المتحدة تسليم الأسلحة إلى الأوكرانيين".وأضاف: "لا أعتقد أن هذه أولوية الآن"، لافتا إلى أنه "لم تعد هناك حاجة لتسليم الأسلحة من جانب إيطاليا".وقال كونتي إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي رفضت مناقشة القضية علانية وأخذتها إلى اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية، التي تعقد جلساتها بسرية.وقال رئيس الوزراء السابق: "في بلدان أخرى، في ألمانيا والولايات المتحدة، يتم نشر المعلومات حول شحنات الأسلحة على مواقع الويب، فهي غير سرية".وأضاف أنه لا يوجد تناقض في موقف قيادة حركة "النجوم الخمسة" الإيطالي التي تطالب بالحفاظ على التوجه الأوروبي الأطلسي الواضح لإيطاليا وتعليق شحنات الأسلحة الجديدة إلى كييف.وقال: "إذا كنتم تتصورون موقفنا الأوروبي الأطلسي على أنه طاعة عمياء للقرارات المتخذة في أماكن أخرى، فهناك تناقض، ولكن إذا كنتم تعتقدون أن إيطاليا يمكن أن تصبح الشخصية المركزية في قرارات حلف شمال الأطلسي وأن بلدنا يمكن أن يساهم في محور المفاوضات، فلا يوجد تناقض".وعقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اجتماعا خاصا لمديري الأسلحة في الحلف يوم الثلاثاء لمناقشة سبل إعادة تعبئة مخزونات الأسلحة لدى الدول الأعضاء.ويشير المحللون العسكريون إلى مشكلة جذرية، حيث كانت الدول الغربية تنتج الأسلحة بكميات أقل بكثير خلال وقت السلم، واختارت الحكومات تقليص التصنيع المكلف للغاية وإنتاج الأسلحة فقط حسب الحاجة.نجحت أيضا القوات المسلحة الروسية في تدمير البنية التحتية العسكرية الأساسية لكييف وكبدتها خسائر فادحة في القوات والعتاد وسلاسل الإمداد الحربية.لم يعد يتم إنتاج بعض الأسلحة التي أوشكت على النفاد، ويلزم إنتاجها عمالة وخبرة عالية المهارة، وهي أشياء ينقص المعروض منها في جميع أنحاء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220928/تقرير-الأسلحة-الغربية-المتاحة-لأوكرانيا-أوشكت-على-النفاد-1068352707.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

رئيس وزراء إيطاليا السابق يحث على عدم تسليم أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

04:46 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 04:59 GMT 21.10.2022)
© AFP 2022 / Aris Oikonomouرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / Aris Oikonomou
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حث جوزيبي كونتي، زعيم حزب حركة النجوم الخمسة الإيطالي، رئيس وزراء البلاد السابق، يوم الخميس على عدم تسليم أسلحة جديدة إلى كييف ودعا إلى حل سلمي للصراع الأوكراني.
روما - سبوتنيك. وقال كونتي للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: "موقفنا واضح، نعتقد أن محادثات السلام ضرورية في الوقت الحالي. تواصل دول مثل الولايات المتحدة تسليم الأسلحة إلى الأوكرانيين".
وأضاف: "لا أعتقد أن هذه أولوية الآن"، لافتا إلى أنه "لم تعد هناك حاجة لتسليم الأسلحة من جانب إيطاليا".
وقال كونتي إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراجي رفضت مناقشة القضية علانية وأخذتها إلى اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية، التي تعقد جلساتها بسرية.
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وقال رئيس الوزراء السابق: "في بلدان أخرى، في ألمانيا والولايات المتحدة، يتم نشر المعلومات حول شحنات الأسلحة على مواقع الويب، فهي غير سرية".
وأضاف أنه لا يوجد تناقض في موقف قيادة حركة "النجوم الخمسة" الإيطالي التي تطالب بالحفاظ على التوجه الأوروبي الأطلسي الواضح لإيطاليا وتعليق شحنات الأسلحة الجديدة إلى كييف.
وقال: "إذا كنتم تتصورون موقفنا الأوروبي الأطلسي على أنه طاعة عمياء للقرارات المتخذة في أماكن أخرى، فهناك تناقض، ولكن إذا كنتم تعتقدون أن إيطاليا يمكن أن تصبح الشخصية المركزية في قرارات حلف شمال الأطلسي وأن بلدنا يمكن أن يساهم في محور المفاوضات، فلا يوجد تناقض".
وعقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اجتماعا خاصا لمديري الأسلحة في الحلف يوم الثلاثاء لمناقشة سبل إعادة تعبئة مخزونات الأسلحة لدى الدول الأعضاء.
ويشير المحللون العسكريون إلى مشكلة جذرية، حيث كانت الدول الغربية تنتج الأسلحة بكميات أقل بكثير خلال وقت السلم، واختارت الحكومات تقليص التصنيع المكلف للغاية وإنتاج الأسلحة فقط حسب الحاجة.
نجحت أيضا القوات المسلحة الروسية في تدمير البنية التحتية العسكرية الأساسية لكييف وكبدتها خسائر فادحة في القوات والعتاد وسلاسل الإمداد الحربية.
لم يعد يتم إنتاج بعض الأسلحة التي أوشكت على النفاد، ويلزم إنتاجها عمالة وخبرة عالية المهارة، وهي أشياء ينقص المعروض منها في جميع أنحاء قطاع التصنيع في الولايات المتحدة لسنوات.
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