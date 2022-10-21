عربي
https://sputnikarabic.ae/20221021/سياسية-أمريكية-تكشف-خطط-بايدن-للإطاحة-بماسك-1069326573.html
سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك
سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك
بينت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملياردير إيلون موسك. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T16:02+0000
2022-10-21T16:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103959/73/1039597345_0:292:4201:2655_1920x0_80_0_0_b9de0ad67408075d49bc4c320a988674.jpg
وكتبت غابارد على صفحتها عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "تبتكر إدارة بايدن والنخبة الحاكمة طرقًا لتدمير ماسك لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه".وشبهت غابارد الإجراءات المستقبلية بتلك التي يتم اتخاذها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.ووصفت غابارد هذه الإجراءات بـ"الاستبداد الصارم".وأثار ماسك الجدل بمواقفة المخالفة للتيار السياسي الغربي عموما والأمريكي خصوصا، وكان أبرز هذه المواقف تأكيده غير مرة على انتماء القرم لروسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103959/73/1039597345_136:0:4063:2945_1920x0_80_0_0_d5742aa055fad96fe8098474006d9299.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك

16:02 GMT 21.10.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuمؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية، إيلون ماسك
مؤسس شركة سبيس إكس الفضائية، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
تابعنا عبرTelegram
بينت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملياردير إيلون موسك.
وكتبت غابارد على صفحتها عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "تبتكر إدارة بايدن والنخبة الحاكمة طرقًا لتدمير ماسك لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه".
وشبهت غابارد الإجراءات المستقبلية بتلك التي يتم اتخاذها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
واشنطن تستخدم كل الإمكانيات التشريعية والتنظيمية "للإطاحة" بماسك أو إجباره على "الاستسلام".
ووصفت غابارد هذه الإجراءات بـ"الاستبداد الصارم".
وأثار ماسك الجدل بمواقفة المخالفة للتيار السياسي الغربي عموما والأمريكي خصوصا، وكان أبرز هذه المواقف تأكيده غير مرة على انتماء القرم لروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала