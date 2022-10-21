https://sputnikarabic.ae/20221021/سياسية-أمريكية-تكشف-خطط-بايدن-للإطاحة-بماسك-1069326573.html
سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك
سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك
بينت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملياردير إيلون موسك. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T16:02+0000
2022-10-21T16:02+0000
2022-10-21T16:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتبت غابارد على صفحتها عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "تبتكر إدارة بايدن والنخبة الحاكمة طرقًا لتدمير ماسك لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه".وشبهت غابارد الإجراءات المستقبلية بتلك التي يتم اتخاذها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.ووصفت غابارد هذه الإجراءات بـ"الاستبداد الصارم".وأثار ماسك الجدل بمواقفة المخالفة للتيار السياسي الغربي عموما والأمريكي خصوصا، وكان أبرز هذه المواقف تأكيده غير مرة على انتماء القرم لروسيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
سياسية أمريكية تكشف خطط بايدن للإطاحة بماسك
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بينت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الملياردير إيلون موسك.
وكتبت غابارد على صفحتها عبر موقع "تويتر" اليوم الجمعة: "تبتكر إدارة بايدن والنخبة الحاكمة طرقًا لتدمير ماسك لأنهم لا يستطيعون السيطرة عليه".
وشبهت غابارد الإجراءات المستقبلية بتلك التي يتم اتخاذها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
واشنطن تستخدم كل الإمكانيات التشريعية والتنظيمية "للإطاحة" بماسك أو إجباره على "الاستسلام".
ووصفت غابارد هذه الإجراءات بـ"الاستبداد الصارم".
وأثار ماسك
الجدل بمواقفة المخالفة للتيار السياسي الغربي عموما والأمريكي خصوصا، وكان أبرز هذه المواقف تأكيده غير مرة على انتماء القرم لروسيا.