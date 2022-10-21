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https://sputnikarabic.ae/20221021/شركة-إسرائيلية-تعتزم-طباعة-عدة-أطنان-من-اللحوم-يوميا-على-طابعة-ثلاثية-الأبعاد-1069301058.html
شركة إسرائيلية تعتزم طباعة عدة أطنان من اللحوم يوميا على طابعة ثلاثية الأبعاد
شركة إسرائيلية تعتزم طباعة عدة أطنان من اللحوم يوميا على طابعة ثلاثية الأبعاد
أعلنت شركة Redefine Meat الإسرائيلية عن استعدادها لطباعة "اللحوم" ثلاثية الأبعاد على نطاق صناعي. يمكن لطابعتها الجديدة، المسماة Angus ، إنتاج أنواع مختلفة من... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T05:47+0000
2022-10-21T05:47+0000
علوم
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وفقًا لإيشار بن شطريت، المؤسس المشارك لـ Redefine Meat ، فإن مثل هذه اللحوم لها نفس خصائص لحم الحيوانات، والأحاسيس الناتجة عنها مماثلة لشريحة لحم جيدة. هذه في الواقع قطعة لذيذة من لحم الحيوانات، ولكن بدون استخدام حيوان، حسب موقع أكسبيت.في إعدادات الطابعة، يمكن ضبط شرائح اللحم ذات الصلابة المختلفة وكميات مختلفة من الدهون. تصنع الآلة نظائر نباتية للمكونات الثلاثة للحوم - العضلات والدهون والدم، ثم تجمعها لإنتاج منتجات مختلفة.المكونات الرئيسية هي فول الصويا والبازلاء والحمص والبنجر والخميرة الغذائية وزيت جوز الهند. تهدف الشركة الآن إلى زيادة حجم الإنتاج حتى 15 طنًا في اليوم وبعد ذلك ستكون قادرة على منافسة منتجي اللحوم التقليديين.البحث مستمر أيضًا لجعل طعم وقوام المنتج أقرب إلى الأصل. بالطبع، لا يزال السؤال عن السعر مطروحًا - هل سيكون النظير النباتي المطبوع على الطابعة أرخص من اللحوم الحقيقية؟ أطلقت Redefine Meat ثماني طابعات Angus، إثنتان في إسرائيل وستة في هولندا. كما سيبدأ مصنع الشركة العمل هناك في ديسمبر/كانون الأول.
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علوم
علوم

شركة إسرائيلية تعتزم طباعة عدة أطنان من اللحوم يوميا على طابعة ثلاثية الأبعاد

05:47 GMT 21.10.2022
CC0 / pixabay / لحوم
لحوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
CC0 / pixabay /
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أعلنت شركة Redefine Meat الإسرائيلية عن استعدادها لطباعة "اللحوم" ثلاثية الأبعاد على نطاق صناعي. يمكن لطابعتها الجديدة، المسماة Angus ، إنتاج أنواع مختلفة من اللحوم من مكونات نباتية، ويمكنها طباعة عدة أطنان من المنتجات يوميًا.
وفقًا لإيشار بن شطريت، المؤسس المشارك لـ Redefine Meat ، فإن مثل هذه اللحوم لها نفس خصائص لحم الحيوانات، والأحاسيس الناتجة عنها مماثلة لشريحة لحم جيدة. هذه في الواقع قطعة لذيذة من لحم الحيوانات، ولكن بدون استخدام حيوان، حسب موقع أكسبيت.
في إعدادات الطابعة، يمكن ضبط شرائح اللحم ذات الصلابة المختلفة وكميات مختلفة من الدهون. تصنع الآلة نظائر نباتية للمكونات الثلاثة للحوم - العضلات والدهون والدم، ثم تجمعها لإنتاج منتجات مختلفة.
المكونات الرئيسية هي فول الصويا والبازلاء والحمص والبنجر والخميرة الغذائية وزيت جوز الهند. تهدف الشركة الآن إلى زيادة حجم الإنتاج حتى 15 طنًا في اليوم وبعد ذلك ستكون قادرة على منافسة منتجي اللحوم التقليديين.
البحث مستمر أيضًا لجعل طعم وقوام المنتج أقرب إلى الأصل. بالطبع، لا يزال السؤال عن السعر مطروحًا - هل سيكون النظير النباتي المطبوع على الطابعة أرخص من اللحوم الحقيقية؟ أطلقت Redefine Meat ثماني طابعات Angus، إثنتان في إسرائيل وستة في هولندا. كما سيبدأ مصنع الشركة العمل هناك في ديسمبر/كانون الأول.
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