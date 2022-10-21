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شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع نظيره الأمريكي
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شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع نظيره الأمريكي
شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع نظيره الأمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال محادثة هاتفية. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T13:08+0000
2022-10-21T13:11+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة في بيان: "في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2022 ، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، ووزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، لويد أوستن. وأضافت الوزارة أنه تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الدولي.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع نظيره الأمريكي

13:08 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 21.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال محادثة هاتفية.
وقالت الوزارة في بيان: "في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2022 ، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، ووزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، لويد أوستن.
وأضافت الوزارة أنه تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الدولي.
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