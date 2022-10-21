https://sputnikarabic.ae/20221021/شويغو-يناقش-الوضع-في-أوكرانيا-وقضايا-الأمن-الدولي-مع-نظيره-الأمريكي-1069320125.html
شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع نظيره الأمريكي
شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع نظيره الأمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال محادثة هاتفية. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T13:08+0000
2022-10-21T13:08+0000
2022-10-21T13:11+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c8beb4d9f5d6c853aeb7fd535432e1db.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2022 ، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، ووزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، لويد أوستن. وأضافت الوزارة أنه تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الدولي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0a/1068817392_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1fa7699f4ffe3905c668b14953c8c62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
شويغو يناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع نظيره الأمريكي
13:08 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 13:11 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ناقش الوضع في أوكرانيا وقضايا الأمن الدولي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال محادثة هاتفية.
وقالت الوزارة في بيان: "في 21 تشرين الأول / أكتوبر 2022 ، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، ووزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، لويد أوستن.
وأضافت الوزارة أنه تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الدولي.