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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221021/صافرات-الإنذار-تدوي-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1069333626.html
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف
قالت السلطات المحلية في أوكرانيا، ليل الجمعة/السبت، إن صافرات الإنذار دوت في العاصمة الأوكرانية كييف. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T22:57+0000
2022-10-21T23:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صافرات الإنذار
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وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن صافرات الإنذار دوت في العديد من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً "إن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221021/فشل-هجوم-أوكراني-جديد-على-خيرسون-بعد-تصدي-الجيش-الروسي-لصواريخ-العدو-1069333032.html
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أخبار أوكرانيا, صافرات الإنذار
أخبار أوكرانيا, صافرات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

22:57 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 23:01 GMT 21.10.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قالت السلطات المحلية في أوكرانيا، ليل الجمعة/السبت، إن صافرات الإنذار دوت في العاصمة الأوكرانية كييف.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن صافرات الإنذار دوت في العديد من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف.
وأعلنت حالة التأهب الجوي أيضا في كل من ميكولايف وخاركوف وأوديسا والجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فشل هجوم أوكراني جديد على خيرسون بعد تصدي الجيش الروسي لصواريخ العدو
21:28 GMT
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً "إن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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