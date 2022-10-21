https://sputnikarabic.ae/20221021/صحيفة-أمريكية-تقول-إن-الوثائق-السرية-في-قصر-ترامب-تحتوي-على-أسرار-عن-إيران-والصين-1069327545.html
صحيفة أمريكية تقول إن الوثائق السرية في قصر ترامب تحتوي على "أسرار" عن إيران والصين
صحيفة أمريكية تقول إن الوثائق السرية في قصر ترامب تحتوي على "أسرار" عن إيران والصين
قالت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، إن بعض الوثائق السرية التي استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ومنتجع الرئيس السابق دونالد ترامب الخاص تضمنت معلومات... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T16:57+0000
2022-10-21T16:57+0000
2022-10-21T16:57+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
الصين
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وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوثاثق السرية التي عُثر عليها في منزل ترامب في منتجع مارالاغو، إذا تمت مشاركتها مع الآخرين، فقد تكشف هذه المعلومات عن أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية التي تريد الولايات المتحدة إخفاءها عن العالم.وأضافت أن تلك الوثائق السرية تحوي بما في ذلك معلومات عن برنامج إيران الصاروخي، وأن العمل الاستخباراتي الذي يستهدف الصين كان من بين المواد الأكثر حساسية التي عُثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب.وفي أغسطس/ آب الماضي، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي محل إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.وهذه المداهمة هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي.
https://sputnikarabic.ae/20220907/واشنطن-بوست-ضبط-وثيقة-في-منزل-ترامب-تشرح-القدرات-النووية-لدولة-أجنبية-1067424375.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الصين
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, الصين
صحيفة أمريكية تقول إن الوثائق السرية في قصر ترامب تحتوي على "أسرار" عن إيران والصين
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قالت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، إن بعض الوثائق السرية التي استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ومنتجع الرئيس السابق دونالد ترامب الخاص تضمنت معلومات استخباراتية شديدة الحساسية تتعلق بإيران والصين.
وأفادت صحيفة
"واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوثاثق السرية التي عُثر عليها في منزل ترامب في منتجع مارالاغو، إذا تمت مشاركتها مع الآخرين، فقد تكشف هذه المعلومات عن أساليب جمع المعلومات الاستخباراتية التي تريد الولايات المتحدة إخفاءها عن العالم.
وأضافت أن تلك الوثائق السرية تحوي بما في ذلك معلومات عن برنامج إيران الصاروخي، وأن العمل الاستخباراتي الذي يستهدف الصين كان من بين المواد الأكثر حساسية التي عُثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب.
وفي أغسطس/ آب الماضي، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي
محل إقامة ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.
وهذه المداهمة هي أول عملية تفتيش معروفة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل رئيس أو رئيس سابق فيما يتعلق بتحقيق جنائي.