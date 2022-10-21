https://sputnikarabic.ae/20221021/عرس-جماعي-لـ80-عروسا-وعريسا-لثنيهم-عن-الهجرة-من-سوريا-فيديو-1069324894.html

عرس جماعي لـ80 عروسا وعريسا لثنيهم عن الهجرة من سوريا... فيديو

عرس جماعي لـ80 عروسا وعريسا لثنيهم عن الهجرة من سوريا... فيديو

أقيم في محافظة حمص، وسط سوريا، حفل زفاف لثمانين عريسا وعروسا من شرائح طلبة الجامعات وشباب عوائل الأيتام والشهداء من سكان المدينة وريفها. 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T15:07+0000

2022-10-21T15:07+0000

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تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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ونظم مكتب "أهل البيت الإسلامي" في سوريا حفل الزفاف الجماعي ضمن برنامج التكافل الاجتماعي "مشروع ربيع المودة" الذي قدم للعرسان أيضا برامج للتأهيل الأسري وتجهيزات للبيت الزوجي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها الشعب السوري نتيجة الحصار الغربي وانعكاسها على حياتهم الاجتماعية وخاصة الشباب.وقال مشرف مشروع "ربيع المودة" أحمد الحايك لوكالة "سبوتنيك": "برعاية من مكتب أهل البيت الإسلامي، انطلق مشروع ربيع المودة لتزويج باقة من الشباب في المجتمع السوري لمساعدتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها فئة الشباب".حيث لفت إلى أن المشروع عمل على تأهيل الشباب وتزويجهم ومساعدتهم لبناء أسر ومجتمع صالح حيث قدم لهم بعض المساعدات.وأشار الحايك إلى أن "فكرة المشروع نشأت منذ نحو خمسة أشهر، وبدأت أسرة تكافل في مكتب أهل البيت بمجوعة من المتطوعين العمل على التجهيز للحفل من خلال اختيار الراغبين بالزواج إلى ترتيبات الحفل وانجازه، مع العمل ضمن فريق لمتابعتهم ما بعد الزواج".بدوره قال الشيخ عباس الجابر ممثل مكتب أهل البيت الإسلامي في سوريا لـ"سبوتنيك": "أصرت المؤسسة على إقامة برنامج اجتماعي لدعم الشباب، وإعطائهم فرصة لتأسيس أسرة وعائلة تربطهم بهذا البلد والأرض الطيبة، ليجتمع كل هذا الحشد الكبير من الناس ليعطوا إشارة للشباب بأننا معكم، واثبتوا في البلد واسعوا لتنميته فإن البلد معكم فكونوا معه على الدوام".بدوره قال العريس عمار كنيار لـ"سبونيك": "كلنا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة، ونرى معاناة الشاب السوري من حيث تأسيس أسرة والإقدام على الزواج، وكل السوريين يمرون بظروف صعبة نتيجة الحصار الاقتصادي".وقال العريس أحمد شعبان لـ"سبوتنيك": "فكرة العرس الجماعي جيدة وخاصة أن سوريا تمر في ظروف اقتصادية صعبة حيث قدم لنا القائمون على الفكرة، الكثير من لوازم المنزل إضافة إلى دورات تثقيفية على مستوى الأسرة لافتاً إلى أنه تسرح من خدمة العلم بداية شهر تشرين الأول (أكتوبر) وعائد إلى وظيفته لبناء أسرة مع زوجته المهندسة فردوس الحسين".بدورها قالت العروس فردوس الحسين لـ"سبوتنيك": "اقترحت قبل عام وجود دورات ثقافية للتأهيل للزواج بسبب كثرة حالات الطلاق وتشرد الأطفال في الشوارع".وأشارت إلى أنها اقترحت على خطيبها المشاركة في العرس الجماعي عبر مشروع "ربيع المودة" ووافق لما يمثله المشروع من حالة ترقى بالمجتمع وتحافظ عليه.

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