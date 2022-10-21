https://sputnikarabic.ae/20221021/في-ليلة-واحدة-إحباط-37-عملية-هجرة-غير-شرعية-وإنقاذ-813-شخصا-في-تونس-1069316198.html

في ليلة واحدة.. إحباط 37 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 813 شخصا في تونس

في ليلة واحدة.. إحباط 37 عملية هجرة غير شرعية وإنقاذ 813 شخصا في تونس

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني التونسي، أمس الخميس، من إحباط 37 عملية اجتياز للحدود البحرية في البلاد وإنقاذ 813 شخصا. 21.10.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة نسمة، ظهر اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط نجحت في إحباط 22 عملية اجتياز للحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 669 مجتازا من بينهم 447 من جنسيات أفريقية.وتمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالشمال من إحباط 5 عمليات مشابهة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وتمكنت من إنقاذ 62 مهاجرا من بينهم 12 من جنسيات أفريقية، بعضهم من تونس.وفي السياق نفسه، نجحت الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري التونسي بالساحل في إحباط 10 عمليات مشابهة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 82 مهاجرا من بينهم 14 من جنسيات أفريقية، وبعضهم من تونس أيضا.واستباقا لعمليات مشابهة داخل البلاد، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات تونسية مختلفة من ضبط 48 شخصا بينهم 6 مفتش عنهم بهدف تكوين مجموعات ستعمل على اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة والتحضير للإبحار في عمليات هجرة غير شرعية نحو دول أوروبية، وقامت السلطات التونسية الإجراءات القانونية ضدهم.

https://sputnikarabic.ae/20220913/تونس-مشاركة-غير-مسبوقة-للنساء-والأطفال-في-الهجرة-غير-النظامية-1067694289.html

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