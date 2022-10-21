https://sputnikarabic.ae/20221021/قيادية-بالانتقالي-تصرح-لـسبوتنيك-بأن-استقلال-الجنوب-اليمني-مشروع-سياسي-وليس-شعارا--1069304110.html

قيادية بالانتقالي تصرح لـ"سبوتنيك" بأن استقلال الجنوب اليمني مشروع سياسي وليس شعارا

قيادية بالانتقالي تصرح لـ"سبوتنيك" بأن استقلال الجنوب اليمني مشروع سياسي وليس شعارا

قالت عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في جنوب اليمن، نيران سوقي، إن استقلال دولة الجنوب ليس شعارا بل هو مشروع سياسي جنوبي بدأ منذ إعلان الرئيس علي سالم البيض... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-21T07:54+0000

2022-10-21T07:54+0000

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وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك"، استقلال الجنوب ليس شعارا، بل هو حق ومكسب وطني، لأن الوحدة اليمنية لم تقم على أساس سليم وتم الانقلاب عليها منذ الوهلة الأولى لتوقيعها، بل عملية التوقيع لم يستفت عليها الشعب.وأشارت سوقي إلى أن الانقلاب على الوحدة من جانب الشمال تم بسلسلة من الاغتيالات التي استهدفت الكوادر الجنوبية وصولا إلى حرب 1994وفتاوى التكفير المصاحبة والاحتلال العسكري، لذلك مطالب الشعب الجنوبي لم تكن وليدة الحراك الجنوبي بل كانت هناك حركات وطنية منذ 1994، وصولا إلى الحراك والمقاومة وأخيرا بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جاء تتويجا لكل تلك المراحل الطويلة من العمل الوطني الجنوبي.ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20221021/قيادية-جنوبية-تكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-الخلافات-مع-المجلس-الرئاسي-في-اليمن-1069303712.html

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