https://sputnikarabic.ae/20221021/كنز-عائلي-روسي-يدمر-المنشآت-العسكرية-الأمريكية-بضربة-واحدة-1069313462.html

"كنز عائلي روسي" يدمر المنشآت العسكرية الأمريكية بضربة واحدة

"كنز عائلي روسي" يدمر المنشآت العسكرية الأمريكية بضربة واحدة

تمتلك روسيا صاروخًا فريدًا - كنزًا وطنيًا - تبلغ قوته التدميرية 2-3 مرات أكبر من الصواريخ التكتيكية للولايات المتحدة. لن يستغرق الأمر سوى ضربة واحدة، وربما... 21.10.2022, سبوتنيك عربي

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رصد عسكري

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حتى إسرائيل يجب أن تعترف بأن النظام المضاد للصواريخ هيتس، والذي تم تطويره بالاشتراك مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، لا يمكنه اعتراضه.ما مدى قوة هذا الصاروخ الروسي؟على خلفية الوضع الحالي المعقد والمربك، تجلس جميع البلدان، تراقب قتال النمور وتنتظر نقطة التحول. لا يمكن لبوتين، الذي هو في دائرة الضوء، أن يقف مكتوف الأيدي ويفضل الموت على السماح للآخرين بالنظر إلى روسيا باستخفاف، وفقا للصحيفة.قام على الفور بإخراج أسلحة محلية قوية لمواجهة العدوان الخارجي، وهذا هو صاروخ إسكندر التكتيكي العملياتي.ربما يكون كل من يهتم بالمعدات العسكرية على دراية بهذه الأسلحة. لطالما كان نظام الصواريخ العملياتية والتكتيكية "إسكندر" "كنزًا عائليًا" لروسيا، وبدون الحاجة، لن يتذكره أحد. لكن عندما أثار بوتين قضية إسكندر، انتهى المزاح.بدأت موسكو بتجهيز الجيش بصواريخ إسكندر في عام 2005. في نهاية عام 2006، تم تشكيل أول فرقة صواريخ منفصلة في مركز التدريب القتالي الستين في حقل التدريب كابوستين يار.دخلت صواريخ "إسكندر" خدمة ألوية الصواريخ بشكل أساسي.دقة ضربة "اسكندر" لا مثيل لها! عند استخدام النظام، فهو يجمع بين العديد من تقنيات التوجيه: الملاحة بالقصور الذاتي والأقمار الصناعية (غلوناس) ورأس التوجيه البصري.إذا تم استخدام التوجيه بالقصور الذاتي فقط، فبعد أن يحلق الصاروخ 300 كيلومتر، تبلغ دقة الضربة 30 مترًا. سيبدو أن 30 مترًا كثيرا قليلاً، لكن الأمر يستحق أن نتذكر قوة إسكندر، وسيصبح هذا الرقم على الفور غير ذي أهمية. يبلغ إجمالي طول الصاروخ 7.2 متر وقطره حوالي متر واحد ووزن الإطلاق حوالي 3.8 طن ووزن الرأس الحربي 480 كيلوغرام. إن قوة الانفجار يمكن مقارنتها بالقنبلة النووية، لذلك يمكن إهمال الانحراف بمقدار 30 مترًا دون أدنى شك.حتى نظام هيتس المضاد للصواريخ الذي طورته الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مشترك لا حول له ولا قوة، ضد الرؤوس الحربية لمنظومة إسكندر. في الوقت نفسه، تقلل تقنية التخفي المستخدمة في الإصدار الأحدث من الصاروخ من إمكانية اكتشافه بسبب الطلاء الذي يمتص الرادار. كما تم تحسين قدرتها على الاختراق.لكن هذا ليس كل شيءما يجعل إسكندر الأكثر خطورة هو أن نطاق درجة حرارة التشغيل الخاصة به يتراوح من -50 درجة إلى +50 درجة، وعمر الخدمة يصل إلى 10 سنوات. عند تلقي مهمة طويلة الأجل، لا يتطلب نظام الصواريخ إصلاحات كبيرة لأكثر من ثلاث سنوات من الاستخدام في الهواء الطلق، مما يوفر تكاليف الصيانة ويسمح بأداء المهام المخصصة بشكل أفضل.الشاسيه، على غرار السيارات، قادر على نقل نظام الصواريخ على أي طريق، باستثناء المستنقعات والرمال. تتحرك السيارة بسرعة كبيرة وتضمن أيضًا سلامة السائق. يستغرق الأمر أربع دقائق فقط من استلام الأمر إلى الإطلاق، ناهيك عن حقيقة أن هناك حاجة لثلاثة أشخاص فقط لإطلاق الصاروخ.

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