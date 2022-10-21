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https://sputnikarabic.ae/20221021/كييف-على-اتصال-مع-ماسك-لحل-مسألة-حول-ستارلينك-في-أوكرانيا--1069301509.html
كييف على اتصال مع ماسك لحل مسألة حول ستارلينك في أوكرانيا
كييف على اتصال مع ماسك لحل مسألة حول ستارلينك في أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع ألكسي ريزنيكوف أن كييف على اتصال مباشر مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لحل مسألة تمويل أعمال ستارلينك في أوكرانيا. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T06:35+0000
2022-10-21T06:35+0000
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
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وفقًا لريزنيكوف، حسبما نقلت Politico، يحافظ وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيدوروف على اتصال مباشر مع ماسك.وبحسب ريزنيكوف، بغض النظر عمن سيمول أعمال ستارلينك في أوكرانيا، ستواصل كييف التفاعل مع شركة ماسك "على المستوى التقني"."إنهما (فيدوروف وماسك) يتواصلان بشكل شخصي".وأعلن ماسك الأسبوع الماضي أن سبيس إكس لم يعد بإمكانها تمويل صيانة نظام اتصالات ستارلينك عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا. ثم غير رأيه وقال إنه سيواصل تقديم هذه الخدمات. في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي والبنتاغون يدرسان إمكانية تخصيص أموال لضمان تشغيل نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا في حالة وجود مثل هذه الحاجة.
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أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك

كييف على اتصال مع ماسك لحل مسألة حول ستارلينك في أوكرانيا

06:35 GMT 21.10.2022
© AFP 2022 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / RYAN LASH
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أعلن وزير الدفاع ألكسي ريزنيكوف أن كييف على اتصال مباشر مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لحل مسألة تمويل أعمال ستارلينك في أوكرانيا.
وفقًا لريزنيكوف، حسبما نقلت Politico، يحافظ وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيدوروف على اتصال مباشر مع ماسك.
وبحسب ريزنيكوف، بغض النظر عمن سيمول أعمال ستارلينك في أوكرانيا، ستواصل كييف التفاعل مع شركة ماسك "على المستوى التقني".
"إنهما (فيدوروف وماسك) يتواصلان بشكل شخصي".
وأعلن ماسك الأسبوع الماضي أن سبيس إكس لم يعد بإمكانها تمويل صيانة نظام اتصالات ستارلينك عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا. ثم غير رأيه وقال إنه سيواصل تقديم هذه الخدمات. في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي والبنتاغون يدرسان إمكانية تخصيص أموال لضمان تشغيل نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا في حالة وجود مثل هذه الحاجة.
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