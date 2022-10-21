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مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يؤكد أن العلاقات مع الإمارات ماضية في مسار إيجابي
مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يؤكد أن العلاقات مع الإمارات ماضية في مسار إيجابي
أكد لورنس كورب، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، اليوم الجمعة، أن العلاقات الأمريكية مع الإمارات تمضي في مسار إيجابي. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T10:28+0000
2022-10-21T10:28+0000
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وأجرت صحيفة البيان، اليوم الجمعة، حوارا مع لورنس كورب، أفاد من خلاله بأن الاتفاقيات "الإبراهيمية" ساهمت في تشجيع المزيد من الشركات العالمية الكبرى على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الإمارات، وبأن واشنطن تعمل على دعم هذه الاتفاقات.وذكر القائد العسكري الأمريكي السابق أن الصين قوة صاعدة والصينيون بدأوا يواجهون بعض المشكلات مع تطور اقتصادهم، ومؤخرا، واجهتهم جائحة كورونا، بسبب زيادة الكثافة السكانية الكبيرة هناك، ولا تزال هناك إغلاقات جراء ذلك، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد في الصين.وأشار لورنس كورب إلى أن الصين تمتلك قوة عسكرية ضخمة، لكنها لم تجرب القتال بهذه القوات، في مقابل حصول تايوان على معدات عسكرية أمريكية بنحو 14 مليار دولار حتى الآن.وحول رؤيته بشأن أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وسيطرة طالبان على البلاد فيها، أكد لورنس كورب أن الأفغان لم يقبلوا بوجود الأمريكيين على أراضيهم كما حدث في فيتنام، واعتبروهم مستعمر آخر لبلادهم، وليس في الغرب أي سيطرة على الأمور هناك.
https://sputnikarabic.ae/20221015/ضاحي-خلفان-يعلق-على-اتهام-الإمارات-بمعارضة-السعودية-في-قرار-أوبك-1069049051.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أفغانستان اليوم, أخبار العالم العربي

مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يؤكد أن العلاقات مع الإمارات ماضية في مسار إيجابي

10:28 GMT 21.10.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacaceمتحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2022
متحف المستقبل في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
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أكد لورنس كورب، مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، اليوم الجمعة، أن العلاقات الأمريكية مع الإمارات تمضي في مسار إيجابي.
وأجرت صحيفة البيان، اليوم الجمعة، حوارا مع لورنس كورب، أفاد من خلاله بأن الاتفاقيات "الإبراهيمية" ساهمت في تشجيع المزيد من الشركات العالمية الكبرى على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع الإمارات، وبأن واشنطن تعمل على دعم هذه الاتفاقات.
قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2022
ضاحي خلفان يعلق على اتهام الإمارات بمعارضة السعودية في قرار "أوبك+"
15 أكتوبر, 07:40 GMT
وذكر القائد العسكري الأمريكي السابق أن الصين قوة صاعدة والصينيون بدأوا يواجهون بعض المشكلات مع تطور اقتصادهم، ومؤخرا، واجهتهم جائحة كورونا، بسبب زيادة الكثافة السكانية الكبيرة هناك، ولا تزال هناك إغلاقات جراء ذلك، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد في الصين.
وأشار لورنس كورب إلى أن الصين تمتلك قوة عسكرية ضخمة، لكنها لم تجرب القتال بهذه القوات، في مقابل حصول تايوان على معدات عسكرية أمريكية بنحو 14 مليار دولار حتى الآن.
وحول رؤيته بشأن أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وسيطرة طالبان على البلاد فيها، أكد لورنس كورب أن الأفغان لم يقبلوا بوجود الأمريكيين على أراضيهم كما حدث في فيتنام، واعتبروهم مستعمر آخر لبلادهم، وليس في الغرب أي سيطرة على الأمور هناك.
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