https://sputnikarabic.ae/20221021/منع-رئيس-وزراء-باكستان-السابق-من-تولي-المناصب-العامة-بعد-إدانته-ببيع-هدايا-رسمية-1069323493.html
منع رئيس وزراء باكستان السابق من تولي المناصب العامة بعد إدانته ببيع هدايا رسمية
منع رئيس وزراء باكستان السابق من تولي المناصب العامة بعد إدانته ببيع هدايا رسمية
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن لجنة الانتخابات حرمت موكله، اليوم الجمعة، من تولي المناصب العامة بعد أن أدانته المحكمة ببيع هدايا رسمية... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T14:53+0000
2022-10-21T14:53+0000
2022-10-21T14:53+0000
العالم
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خان، الذي نفى التهم الموجهة إليه، واجه ادعاءات بإساءة استخدام سلطته لشراء وبيع الهدايا التي تلقاها خلال زيارات رسمية في الخارج، وبلغت قيمة هذه الهدايا أكثر من 140 مليون روبية باكستانية (635 ألف دولار).تصدر المحكمة قرارا مفصلا في وقت لاحق اليوم بشأن هذه القضية. ومع ذلك، قال فيصل تشودري، المحامي في فريق خان، إن المحكمة التابعة للجنة الانتخابات ليس لها اختصاص في هذه القضية، موضحا أنه سيقدم طعنا إلى المحكمة العليا.وأضاف تشودري في تصريحات لوكالة "رويترز": "مفوضية الانتخابات ليس لديها سلطة قانونية لإصدار حكم في مثل هذه القضايا. سوف نطعن على ذلك".دعا المتحدث باسم حزب خان، فؤاد تشودري، بعد قرار المحكمة أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع "لإسقاط هذا البرلمان". الائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في البرلمان هذا العام، أقام دعوى أمام لجنة الانتخابات.تضمنت الهدايا محل البحث، ساعات باهظة الثمن قدمتها عائلة ملكية، وفقا لمسؤولين حكوميين زعموا سابقا أن مساعدي خان باعوها في دبي.
https://sputnikarabic.ae/20221001/باكستان-إصدار-مذكرة-توقيف-بحق-عمران-خان-لعدم-مثوله-أمام-المحكمة-1068488205.html
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العالم
منع رئيس وزراء باكستان السابق من تولي المناصب العامة بعد إدانته ببيع هدايا رسمية
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قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن لجنة الانتخابات حرمت موكله، اليوم الجمعة، من تولي المناصب العامة بعد أن أدانته المحكمة ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني قدمتها شخصيات أجنبية ورؤساء دول.
خان، الذي نفى التهم الموجهة إليه، واجه ادعاءات بإساءة استخدام سلطته
لشراء وبيع الهدايا التي تلقاها خلال زيارات رسمية في الخارج، وبلغت قيمة هذه الهدايا أكثر من 140 مليون روبية باكستانية (635 ألف دولار).
تصدر المحكمة قرارا مفصلا في وقت لاحق اليوم بشأن هذه القضية. ومع ذلك، قال فيصل تشودري، المحامي في فريق خان، إن المحكمة التابعة للجنة الانتخابات ليس لها اختصاص في هذه القضية، موضحا أنه سيقدم طعنا إلى المحكمة العليا.
وأضاف تشودري في تصريحات لوكالة "رويترز": "مفوضية الانتخابات ليس لديها سلطة قانونية لإصدار حكم في مثل هذه القضايا. سوف نطعن على ذلك".
دعا المتحدث باسم حزب خان، فؤاد تشودري، بعد قرار المحكمة أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع "لإسقاط هذا البرلمان". الائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بخان
في اقتراع على الثقة في البرلمان هذا العام، أقام دعوى أمام لجنة الانتخابات.
تضمنت الهدايا محل البحث، ساعات باهظة الثمن قدمتها عائلة ملكية، وفقا لمسؤولين حكوميين زعموا سابقا أن مساعدي خان باعوها في دبي.