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ميقاتي يترأس وفد لبنان في القمة العربية المقبلة
ميقاتي يترأس وفد لبنان في القمة العربية المقبلة
أكد مصدر رسمي لبناني، اليوم الجمعة، أن لبنان سيشارك في القمة العربية المقررة في الجزائر مطلع الشهر المقبل، بوفد يترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "لبنان سيشارك في القمة العربية المقررة في الجزائر، مطلع الشهر المقبل، بوفد يترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يرافقه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب".وأضاف "إذا أفضت الاتصالات والمشاورات السياسية إلى تأليف حكومة جديدة قبل نهاية الشهر الحالي، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في هذه الحالة، سيشارك إلى جانب ميقاتي من تتم تسميته وزيرا للخارجية".يذكر أن القمة العربية ستكون أول اختبار لكيفية تعامل عدد من القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع تولي حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية، في ظل الانسداد السياسي الحالي الذي يمنع انتخاب رئيس لبناني جديد قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ انتهاء ولاية ميشال عون.وكان البرلمان اللبناني، قد فشل أمس الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفاً لميشال عون، الذي تنتهي ولايته، في 31 من أكتوبر الجاري.
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

ميقاتي يترأس وفد لبنان في القمة العربية المقبلة

12:45 GMT 21.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد مصدر رسمي لبناني، اليوم الجمعة، أن لبنان سيشارك في القمة العربية المقررة في الجزائر مطلع الشهر المقبل، بوفد يترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يرافقه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك": "لبنان سيشارك في القمة العربية المقررة في الجزائر، مطلع الشهر المقبل، بوفد يترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يرافقه وزير الخارجية عبد الله بوحبيب".
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وأضاف "إذا أفضت الاتصالات والمشاورات السياسية إلى تأليف حكومة جديدة قبل نهاية الشهر الحالي، موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في هذه الحالة، سيشارك إلى جانب ميقاتي من تتم تسميته وزيرا للخارجية".

يذكر أن القمة العربية ستكون أول اختبار لكيفية تعامل عدد من القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع تولي حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية، في ظل الانسداد السياسي الحالي الذي يمنع انتخاب رئيس لبناني جديد قبل الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ انتهاء ولاية ميشال عون.

وكان البرلمان اللبناني، قد فشل أمس الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفاً لميشال عون، الذي تنتهي ولايته، في 31 من أكتوبر الجاري.
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