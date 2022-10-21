https://sputnikarabic.ae/20221021/نيبينزيا-موسكو-تنتظر-تأكيدا-من-الأمم-المتحدة-بعدم-فتح-تحقيق-بمزاعم-استخدام-مسيرات-إيرانية-1069333452.html
نيبينزيا يؤكد أن موسكو تنتظر قرار الأمم المتحدة بعدم فتح تحقيق بمزاعم استخدام مسيرات إيرانية
نيبينزيا يؤكد أن موسكو تنتظر قرار الأمم المتحدة بعدم فتح تحقيق بمزاعم استخدام مسيرات إيرانية
أكد المندوب الدائم لروسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تنتظر تأكيدا من الأمانة العامة للأمم المتحدة، بعدم فتح تحقيق في مزاعم استخدام روسيا مسيرات... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T22:10+0000
2022-10-21T22:10+0000
2022-10-21T22:37+0000
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في كلمة الجمعة: "نتوقع أن تزودنا الأمانة العامة للأمم المتحدة بتأكيدها القاطع بأنها لن تنوي اتباع تعليمات الدول الغربية التي تنتهك الميثاق ولن تجري تحقيقًا".كان منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة ضد إيران، ردا على المزاعم بأنها تزود روسيا بطائرات مسيرة تستخدم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.نفت روسيا وإيران أكثر من مرة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20221020/الولايات-المتحدة-تبحث-فرض-عقوبات-على-إيران-بسبب-مزاعم-تزويد-روسيا-بالمسيرات-1069295609.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
نيبينزيا يؤكد أن موسكو تنتظر قرار الأمم المتحدة بعدم فتح تحقيق بمزاعم استخدام مسيرات إيرانية
22:10 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 22:37 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
أكد المندوب الدائم لروسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تنتظر تأكيدا من الأمانة العامة للأمم المتحدة، بعدم فتح تحقيق في مزاعم استخدام روسيا مسيرات إيرانية في نزاع أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في كلمة الجمعة: "نتوقع أن تزودنا الأمانة العامة للأمم المتحدة بتأكيدها القاطع بأنها لن تنوي اتباع تعليمات الدول الغربية
التي تنتهك الميثاق ولن تجري تحقيقًا".
وأضاف، "وسيتعين على روسيا إعادة النظر في علاقتها مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، إذا مضت قدما في تحقيق زائف، لأنه لن يكون من الممكن وصفه بأنه محايد".
كان منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات جديدة
ضد إيران، ردا على المزاعم بأنها تزود روسيا بطائرات مسيرة تستخدم خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
نفت روسيا وإيران أكثر من مرة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موضوع شراء روسيا للطائرات الإيرانية دون طيار ضُخم بشكل مصطنع من قبل وسائل الإعلام الأمريكية. فيما قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الحكومة الروسية ليس لديها معلومات عن إمدادات الطائرات الإيرانية دون طيار.