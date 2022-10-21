عربي
إيران تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221021/هل-يعود-جونسون؟-1069311123.html
هل يعود جونسون؟
هل يعود جونسون؟
أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة في منصب رئيس وزراء بريطانيا، عندما أعلنت استقالتها اليوم الخميس، حيث أمضت 44 يوما فقط في مكتبها منذ تسلمها مهام القيادة في 6... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T08:57+0000
2022-10-21T08:57+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069311369_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_6113603c372044b8d3534a2c93110813.jpg
وقالت تراس خلال خطاب استقالتها إن حزب المحافظين يهدف إلى اختيار خلفها في غضون أسبوع، وإنها ستبقى رئيسة للوزراء حتى ذلك الحين، لتعود المملكة المتحدة إلى المربع صفر من أجل اختيار زعيم جديد.
https://sputnikarabic.ae/20221020/من-يخلف-ليز-تراس-في-رئاسة-وزراء-بريطانيا-وهل-يعود-جونسون-مجددا؟-1069291287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069311369_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_3868569749c02870871014b8616c643f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, كاريكاتير
وسائط متعددة, كاريكاتير

هل يعود جونسون؟

08:57 GMT 21.10.2022
© Sputnikهل يعود جونسون؟
هل يعود جونسون؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة في منصب رئيس وزراء بريطانيا، عندما أعلنت استقالتها اليوم الخميس، حيث أمضت 44 يوما فقط في مكتبها منذ تسلمها مهام القيادة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت تراس خلال خطاب استقالتها إن حزب المحافظين يهدف إلى اختيار خلفها في غضون أسبوع، وإنها ستبقى رئيسة للوزراء حتى ذلك الحين، لتعود المملكة المتحدة إلى المربع صفر من أجل اختيار زعيم جديد.
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2022
من يخلف ليز تراس في رئاسة وزراء بريطانيا... وهل يعود جونسون مجددا؟
أمس, 17:16 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Предположительно взрыв на Львовской ТЭЦ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала