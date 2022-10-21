https://sputnikarabic.ae/20221021/هل-يعود-جونسون؟-1069311123.html
هل يعود جونسون؟
هل يعود جونسون؟
أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة في منصب رئيس وزراء بريطانيا، عندما أعلنت استقالتها اليوم الخميس، حيث أمضت 44 يوما فقط في مكتبها منذ تسلمها مهام القيادة في 6... 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T08:57+0000
2022-10-21T08:57+0000
2022-10-21T08:57+0000
وسائط متعددة
كاريكاتير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069311369_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_6113603c372044b8d3534a2c93110813.jpg
وقالت تراس خلال خطاب استقالتها إن حزب المحافظين يهدف إلى اختيار خلفها في غضون أسبوع، وإنها ستبقى رئيسة للوزراء حتى ذلك الحين، لتعود المملكة المتحدة إلى المربع صفر من أجل اختيار زعيم جديد.
https://sputnikarabic.ae/20221020/من-يخلف-ليز-تراس-في-رئاسة-وزراء-بريطانيا-وهل-يعود-جونسون-مجددا؟-1069291287.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069311369_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_3868569749c02870871014b8616c643f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, كاريكاتير
هل يعود جونسون؟
تابعنا عبر
أصبحت ليز تراس صاحبة أقصر فترة في منصب رئيس وزراء بريطانيا، عندما أعلنت استقالتها اليوم الخميس، حيث أمضت 44 يوما فقط في مكتبها منذ تسلمها مهام القيادة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت تراس خلال خطاب استقالتها إن حزب المحافظين يهدف إلى اختيار خلفها في غضون أسبوع، وإنها ستبقى رئيسة للوزراء حتى ذلك الحين، لتعود المملكة المتحدة إلى المربع صفر من أجل اختيار زعيم جديد.