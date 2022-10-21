https://sputnikarabic.ae/20221021/وزير-الخارجية-التركي-ينتقد-تهديد-أمريكا-للسعودية-على-خلفية-قرار-أوبك-1069310285.html
وزير الخارجية التركي ينتقد تهديد أمريكا للسعودية على خلفية قرار "أوبك+"
وزير الخارجية التركي ينتقد تهديد أمريكا للسعودية على خلفية قرار "أوبك+"
انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، ما وصفه بالتهديدات الأمريكية للمملكة العربية السعودية بسبب قرار "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T08:13+0000
2022-10-21T08:13+0000
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ووفقا لـ"الأناضول"، قال تشاووش أوغلو تعليقا على موقف الولايات المتحدة من قرارات "أوبك+"، "نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس أمرا صائبا".وأضاف "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط".وتابع وزير الخارجية التركي "لا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة (السعودية)".وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+"، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، أعربت فيه عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك+"، خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.
https://sputnikarabic.ae/20221012/السعودية-تعرب-عن-رفضها-التام-للتصريحات-الأمريكية--التي-لا-تستند-إلى-الحقائق-1068964656.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم
وزير الخارجية التركي ينتقد تهديد أمريكا للسعودية على خلفية قرار "أوبك+"
08:13 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 08:27 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، ما وصفه بالتهديدات الأمريكية للمملكة العربية السعودية بسبب قرار "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط.
ووفقا لـ"الأناضول"، قال
تشاووش أوغلو تعليقا على موقف الولايات المتحدة من قرارات "أوبك+"، "نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس أمرا صائبا".
وأضاف "ارفعوا العقوبات عن إيران إذا كنتم تريدون انخفاض أسعار النفط".
وتابع وزير الخارجية التركي "لا يمكنكم حل المشكلة عبر تهديد دولة واحدة (السعودية)".
وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+"، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض حد الإنتاج الجماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، فيما يعد أكبر عملية كبح للإمدادات منذ اتفاق عام 2020 في خضم انهيار الأسعار التاريخي بسبب الجائحة.
واعتبر المسؤولون الأمريكيون هذه الخطوة "عملا عدائيا" وانحيازا من المملكة لصالح روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأكدوا أن هذا القرار لا بد أن يكون له عواقب، وأن الرئيس جو بايدن سيتخذ رد فعل قوي.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا
، تعليقا على تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، أعربت فيه عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار "أوبك+"، خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.