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القوات الروسية تقضي على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221021/-القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-120-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-نيكولايف-كريفوروز-1069312937.html
القوات الروسية تقضي على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ
القوات الروسية تقضي على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 120 جنديًا عسكريًا أوكرانيًا وست مركبات قتالية مصفحة و 13 سيارة مدمرة في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T10:28+0000
2022-10-21T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية ، الجمعة، إن الجيش الأوكراني حاول مهاجمة مواقع روسية في منطقة فريمفسكي في اتجاه زابوروجيه، وتم صد الهجمات، وقتل أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت ثلاث عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية . وأشارت إلى أن القوات الروسية صدت جميع الهجمات، وأعادت العدو إلى مواقعه الأصلية. كما تم تدمير حظيرة طائرات بمعدات عسكرية أوكرانية ذات إنتاج أجنبي في منطقة نوفايا كامينكا، مقاطعة خيرسون بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية.وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية أوقفت بنيران المدفعية المكثفة هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك ودونيتسك. وتم تحييد 25 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتا قتال مشاة وشاحنتان صغيرتان في اتجاه كراسنو ليمانسك.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تقضي على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ

10:28 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 21.10.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 120 جنديًا عسكريًا أوكرانيًا وست مركبات قتالية مصفحة و 13 سيارة مدمرة في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ.
وقالت وزارة الدفاع الروسية ، الجمعة، إن الجيش الأوكراني حاول مهاجمة مواقع روسية في منطقة فريمفسكي في اتجاه زابوروجيه، وتم صد الهجمات، وقتل أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت ثلاث عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية .
وأشارت إلى أن القوات الروسية صدت جميع الهجمات، وأعادت العدو إلى مواقعه الأصلية.
كما تم تدمير حظيرة طائرات بمعدات عسكرية أوكرانية ذات إنتاج أجنبي في منطقة نوفايا كامينكا، مقاطعة خيرسون بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية.
وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية أوقفت بنيران المدفعية المكثفة هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك ودونيتسك. وتم تحييد 25 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتا قتال مشاة وشاحنتان صغيرتان في اتجاه كراسنو ليمانسك.
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