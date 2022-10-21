https://sputnikarabic.ae/20221021/-القوات-الروسية-تقضي-على-أكثر-من-120-عسكريا-أوكرانيا-في-اتجاه-نيكولايف-كريفوروز-1069312937.html
القوات الروسية تقضي على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ
القوات الروسية تقضي على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 120 جنديًا عسكريًا أوكرانيًا وست مركبات قتالية مصفحة و 13 سيارة مدمرة في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ. 21.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-21T10:28+0000
2022-10-21T10:28+0000
2022-10-21T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية ، الجمعة، إن الجيش الأوكراني حاول مهاجمة مواقع روسية في منطقة فريمفسكي في اتجاه زابوروجيه، وتم صد الهجمات، وقتل أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت ثلاث عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية . وأشارت إلى أن القوات الروسية صدت جميع الهجمات، وأعادت العدو إلى مواقعه الأصلية. كما تم تدمير حظيرة طائرات بمعدات عسكرية أوكرانية ذات إنتاج أجنبي في منطقة نوفايا كامينكا، مقاطعة خيرسون بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية.وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية أوقفت بنيران المدفعية المكثفة هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك ودونيتسك. وتم تحييد 25 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتا قتال مشاة وشاحنتان صغيرتان في اتجاه كراسنو ليمانسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تقضي على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ
10:28 GMT 21.10.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 21.10.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 120 جنديًا عسكريًا أوكرانيًا وست مركبات قتالية مصفحة و 13 سيارة مدمرة في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ.
وقالت وزارة الدفاع الروسية ، الجمعة، إن الجيش الأوكراني حاول مهاجمة مواقع روسية في منطقة فريمفسكي في اتجاه زابوروجيه، وتم صد الهجمات، وقتل أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت ثلاث عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية .
وأشارت إلى أن القوات الروسية صدت جميع الهجمات، وأعادت العدو إلى مواقعه الأصلية.
كما تم تدمير حظيرة طائرات بمعدات عسكرية أوكرانية ذات إنتاج أجنبي في منطقة نوفايا كامينكا، مقاطعة خيرسون بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية.
وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة الروسية أوقفت بنيران المدفعية المكثفة هجوم القوات الأوكرانية في لوغانسك ودونيتسك. وتم تحييد 25 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتا قتال مشاة وشاحنتان صغيرتان في اتجاه كراسنو ليمانسك.