https://sputnikarabic.ae/20221022/آلاف-الألمان-يحتجون-في-6-مدن-على-خلفية-ارتفاع-أسعار-الطاقة-1069353176.html

آلاف الألمان يحتجون في 6 مدن على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة

آلاف الألمان يحتجون في 6 مدن على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة

خرج آلاف الألمان، اليوم السبت، في تظاهرات حاشدة بـ 6 مدن للمطالبة بتوزيع أكثر عدلاً للأموال الحكومية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة والانتقال... 22.10.2022, سبوتنيك عربي

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وانطلقت المسيرات في برلين ودوسلدورف وهانوفر وشتوتغارت ودريسدن وفرانكفورت.وحمل المحتجون لافتات تحمل شعارات تدعو إلى المزيد من دعم أسعار الطاقة للفقراء، وخفض التضخم، إلى إيقاف الطاقة النووية.وقالت قناة " Welt": "في ضوء أزمة الطاقة، تظاهر عدة آلاف من الناس في برلين من أجل الضمان الاجتماعي والتضامن. ودعا تحالف يساري من النقابات العمالية والجماعات البيئية والمنظمات الاجتماعية إلى ذلك تحت عنوان "خريف التضامن: إنشاء ضمان اجتماعي - تسريع انتقال الطاقة".وأضافت: "يدعو المبادرون إلى مساعدة مستهدفة للأشخاص الذين لديهم القليل من المال، وإعادة التوزيع من خلال ضرائب أعلى للأثرياء وفي الوقت نفسه انتقال أكثر اتساقًا للطاقة".وتابعت: "كما انطلقت مسيرات يوم السبت في خمس مدن أخرى، بما في ذلك دوسلدورف وفرانكفورت ودريسدن".في برلين، بدأ الحدث ظهرا في "إنفالدين بارك"، وجرى التجمع الأخير في وقت مبكر من بعد الظهر في بوابة براندنبورغ.وشارك العديد من السياسيين اليساريين في المسيرة الاحتجاجية، مثل نواب البرلمان كاتيا كيبينغ، ولينا كريك، وكلاوس ليدر.وبحسب المنظمين، شارك نحو 24 ألف شخص في المظاهرات على مستوى البلاد. وصنفوا الإجراءات على أنها ناجحة: "تظهر المظاهرات أن الكثير من الناس لا يسمحون لأنفسهم بالانقسام في الأزمة وأنهم يريدون تحولا اجتماعيا بيئيا"، حسبما جاء في بيان.وأمس الجمعة، وافق البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.تتضمن الحزمة دفعة واحدة لتغطية فاتورة الغاز الشهرية للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وآلية للحد من الأسعار اعتبارا من مارس/آذار.وستمول أيضا تحديد سقف لأسعار الكهرباء للمنازل والصناعة بأثر رجعي اعتبارًا من مارس للأسعار الفورية، واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول المقبل للأسعار المستقبلية، مع تمويل إضافي يتم الحصول عليه من أرباح شركات الكهرباء.سجل التضخم الألماني، في سبتمبر/أيلول، أعلى مستوى له في أكثر من ربع قرن عند 10.9%، مدفوعا بارتفاع تكاليف الطاقة."سأجد أنه من الأفضل إذا قمنا بالتوزيع بطريقة أكثر عدلا. هناك مليونيرات يقولون إنهم يريدون دفع المزيد من الضرائب"، قال أولريش فرانز، أحد المتظاهرين في برلين، مضيفا: "لا أرى أي شيء يحدث على هذه الجبهة".

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