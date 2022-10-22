https://sputnikarabic.ae/20221022/أردوغان-يؤكد-للرئيس-عبد-اللطيف-رشيد-أن-أمن-واستقرار-العراق-ليس-بمعزل-عن-تركيا-1069346382.html
أردوغان يؤكد للرئيس عبد اللطيف رشيد أن أمن واستقرار العراق ليس بمعزل عن تركيا
أردوغان يؤكد للرئيس عبد اللطيف رشيد أن أمن واستقرار العراق ليس بمعزل عن تركيا
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، أن أمن واستقرار ورفاهه ليس بمعزل عن تركيا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T13:15+0000
2022-10-22T13:15+0000
2022-10-22T13:15+0000
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رجب طيب أردوغان
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وذكّر أردوغان في اتصال هاتفي أجراه مع رشيد أن "تركيا ستواصل جهودها لتطوير العلاقات مع العراق في كل مجال بما يسهم في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.كما هنأ الرئيس التركي نظيره العراقي في الاتصال بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للعراق.واختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العراق, العالم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يؤكد للرئيس عبد اللطيف رشيد أن أمن واستقرار العراق ليس بمعزل عن تركيا
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره العراقي، عبد اللطيف رشيد، اليوم السبت، أن أمن واستقرار ورفاهه ليس بمعزل عن تركيا.
وذكّر أردوغان في اتصال هاتفي أجراه مع رشيد أن "تركيا ستواصل جهودها لتطوير العلاقات مع العراق في كل مجال بما يسهم في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
كما هنأ الرئيس التركي نظيره العراقي في الاتصال بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للعراق.
واختار مجلس النواب العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية بعد جولتين من التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أنه تم انتخاب رشيد بعد حصوله على الأغلبية بالجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح.