https://sputnikarabic.ae/20221022/أصوات-انفجارات-ضمن-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا-1069358850.html
انفجارات عنيفة تهز أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم صاروخي
انفجارات عنيفة تهز أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم صاروخي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع أصوات انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
انفجارات عنيفة تهز أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم صاروخي
19:59 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع أصوات انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا.