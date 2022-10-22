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انفجارات عنيفة تهز أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم صاروخي
انفجارات عنيفة تهز أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم صاروخي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع أصوات انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
رصد عسكري

انفجارات عنيفة تهز أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا جراء هجوم صاروخي

19:59 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 22.10.2022)
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بسماع أصوات انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي شرقي سوريا.
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