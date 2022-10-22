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https://sputnikarabic.ae/20221022/أمير-قطر-يطلق-إشارة-بدء-تمرين-وطن-للتحضير-لاستضافة-كأس-العالم-قطر-2022-1069354346.html
أمير قطر يطلق إشارة بدء "تمرين وطن" للتحضير لاستضافة كأس العالم "قطر 2022"
أمير قطر يطلق إشارة بدء "تمرين وطن" للتحضير لاستضافة كأس العالم "قطر 2022"
قام أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، بافتتاح مبنى معسكر قوة "لخويا" وإطلاق إشارة بدء "تمرين وطن". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T17:02+0000
2022-10-22T17:02+0000
أخبار العالم العربي
بطولة كأس العالم 2022
قطر
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن أمير قطر أزاح الستار عن لوحة مبنى معسكر قوة "لخويا"، واستمع إلى شرح حول وحدات المبنى ومختلف مرافقه وتجهيزاته الحديثة.وشهد تميم بن حمد عرضا جويا لمجموعة المظليين وعرضا لفرقة المتفجرات والقوة النسائية، بالإضافة إلى مشاهدته عروض الخيالة وقوات مكافحة الشغب والوحدة الخاصة "الفداوية" ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية.ولم يكتف أمير قطر بذلك، بل شهد عرضا لجاهزية قوة أمن بطولة كأس العالم "قطر 2022"، وزار ميدان الرماية ومبنى الخدمات المتعددة ومبنى الخدمات الطبية.وبدوره، أطلق تميم بن حمد إشارة بدء تمرين "وطن" الذي ينظم بمشاركة جميع الجهات العسكرية والمدنية والتنظيمية القطرية وعدد من قوات الدول الشقيقة والصديقة لبلاده، ضمن الإعداد والتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم "قطر 2022".واطلع على جانب من التدريبات العسكرية المشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية والجهات التنظيمية والإجراءات التأمينية خلال البطولة نفسها، من أجل التأكد من فعالية آلية التعاون بين جميع الجهات المشاركة، فضلا عن قياس مدى الجاهزية لضمان الوصول إلى تحقيق النجاح الأمني والتنظيمي المطلوب خلال استضافة مونديال كرة القدم.
قطر
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أخبار العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
أخبار العالم العربي, بطولة كأس العالم 2022, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يطلق إشارة بدء "تمرين وطن" للتحضير لاستضافة كأس العالم "قطر 2022"

17:02 GMT 22.10.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قام أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، بافتتاح مبنى معسكر قوة "لخويا" وإطلاق إشارة بدء "تمرين وطن".
وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن أمير قطر أزاح الستار عن لوحة مبنى معسكر قوة "لخويا"، واستمع إلى شرح حول وحدات المبنى ومختلف مرافقه وتجهيزاته الحديثة.
وشهد تميم بن حمد عرضا جويا لمجموعة المظليين وعرضا لفرقة المتفجرات والقوة النسائية، بالإضافة إلى مشاهدته عروض الخيالة وقوات مكافحة الشغب والوحدة الخاصة "الفداوية" ومجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية.
ولم يكتف أمير قطر بذلك، بل شهد عرضا لجاهزية قوة أمن بطولة كأس العالم "قطر 2022"، وزار ميدان الرماية ومبنى الخدمات المتعددة ومبنى الخدمات الطبية.
وبدوره، أطلق تميم بن حمد إشارة بدء تمرين "وطن" الذي ينظم بمشاركة جميع الجهات العسكرية والمدنية والتنظيمية القطرية وعدد من قوات الدول الشقيقة والصديقة لبلاده، ضمن الإعداد والتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم "قطر 2022".
واطلع على جانب من التدريبات العسكرية المشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية والجهات التنظيمية والإجراءات التأمينية خلال البطولة نفسها، من أجل التأكد من فعالية آلية التعاون بين جميع الجهات المشاركة، فضلا عن قياس مدى الجاهزية لضمان الوصول إلى تحقيق النجاح الأمني والتنظيمي المطلوب خلال استضافة مونديال كرة القدم.
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