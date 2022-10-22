https://sputnikarabic.ae/20221022/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باحتجاز-سفينة-ديزل-جديدة-ومنعها-من-الوصول-إلى-ميناء-الحديدة-1069344984.html
"أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز سفينة ديزل جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة
"أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز سفينة ديزل جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة
اتهمت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، التحالف العربي، "باحتجاز سفينة ديزل جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريح الأمم المتحدة". 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم شركة النفط في صنعاء التابعة لـ"أنصار الله"، عصام المتوكل، إن "تحالف العدوان بقيادة أمريكا نفذ عملية قرصنة جديدة تمثلت باحتجاز سفينة الديزل (أوسكار) ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصريح آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)"، حسب قناة "المسيرة".وأوضح المتوكل، أنه بذلك "يرتفع عدد السفن المختطفة من قبل العدوان إلى 4 سفن نفطية"، محملا "الأمم المتحدة وقوى العدوان كامل المسؤولية عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجازها لسفن الوقود".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بحضرموت".وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.واعتبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن ذلك "يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث"، حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.
https://sputnikarabic.ae/20221022/السعودية-تدين-الهجوم-الحوثي-على-ميناء-الضبة-وتعتبره-عملا-إرهابيا-1069341205.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
"أنصار الله" تتهم التحالف باحتجاز سفينة ديزل جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة
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اتهمت جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، التحالف العربي، "باحتجاز سفينة ديزل جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصريح الأمم المتحدة".
وقال المتحدث باسم شركة النفط في صنعاء التابعة لـ"أنصار الله"، عصام المتوكل، إن "تحالف العدوان بقيادة أمريكا نفذ عملية قرصنة جديدة تمثلت باحتجاز سفينة الديزل (أوسكار) ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصريح آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNIVM)"، حسب قناة "المسيرة".
وأوضح المتوكل، أنه بذلك "يرتفع عدد السفن المختطفة من قبل العدوان إلى 4 سفن نفطية"، محملا "الأمم المتحدة وقوى العدوان كامل المسؤولية عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجازها لسفن الوقود".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية
"لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بحضرموت".
وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وأشارت "أنصار الله
" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية
، اليوم السبت، الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.
واعتبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، أن ذلك "يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث"، حسب وكالة
الأنباء السعودية- واس.