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https://sputnikarabic.ae/20221022/إصابة-إسرائيلي-بجروح-خطيرة-إثر-عملية-طعن-في-القدس-1069348477.html
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس
إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس
أصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم السبت، بعد تعرضه للطعن في مدينة القدس الشرقية، فيما لاذ المهاجم بالفرار. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T14:13+0000
2022-10-22T14:13+0000
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وقال قائد لواء شرطة القدس، دورون تورغمان، في بيان إن المشتبه به في طعن الشاب في شارع شيشت هياميم في القدس الشرقية فر من المكان، وتقوم قوات خاصة من الشرطة بمطاردته.وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يجري التحقيق في حادثة الطعن على أنها "هجوم إرهابي".ونقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس في حالة خطيرة، بحسب المصدر ذاته.وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توترا متصاعدا بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت تنفذ فيه الأولى عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أواخر مارس/آذار الماضي، في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/-الجيش-الإسرائيلي-يقتل-فلسطينيا-شمالي-الضفة-الغربية-بدعوى-محاولته-تنفيذ-عملية-دهس-1068178651.html
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آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس

14:13 GMT 22.10.2022
© Sputnik . Kristina Afanasyeva / الانتقال إلى بنك الصورمدينة القدس - مسجد قبة الصخرة
مدينة القدس - مسجد قبة الصخرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© Sputnik . Kristina Afanasyeva
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أصيب إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، اليوم السبت، بعد تعرضه للطعن في مدينة القدس الشرقية، فيما لاذ المهاجم بالفرار.
وقال قائد لواء شرطة القدس، دورون تورغمان، في بيان إن المشتبه به في طعن الشاب في شارع شيشت هياميم في القدس الشرقية فر من المكان، وتقوم قوات خاصة من الشرطة بمطاردته.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يجري التحقيق في حادثة الطعن على أنها "هجوم إرهابي".
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا شمالي الضفة الغربية بدعوى محاولته "تنفيذ عملية دهس"
24 سبتمبر, 14:05 GMT
ونقل المصاب إلى مستشفى شعاري تسيديك في القدس في حالة خطيرة، بحسب المصدر ذاته.
وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية توترا متصاعدا بين إسرائيل والفلسطينيين، في وقت تنفذ فيه الأولى عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أواخر مارس/آذار الماضي، في الضفة أسفرت عن اعتقال مئات الفلسطينيين واغتيال آخرين.
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