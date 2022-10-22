https://sputnikarabic.ae/20221022/إصابة-فلسطيني-برصاصة-إسرائيلية-في-رأسه-شمالي-الضفة-الغربية-1069351033.html
إصابة فلسطيني برصاصة إسرائيلية في رأسه شمالي الضفة الغربية
إصابة فلسطيني برصاصة إسرائيلية في رأسه شمالي الضفة الغربية
أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، مساء اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية وإصابته في الرأس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:18+0000
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وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "محاولة تنفيذ عملية دهس على معبر إلياهو على خط التماس (عند الجدار الفاصل قرب قلقيلية)، حيث حاولت سيارة لمقيمين غير شرعيين الدخول إلى إسرائيل، واحتجزتهم القوة على الفور".وأضافت أن السيارة سارعت باتجاه القوة الإسرائيلية التي أطلقت النار تجاهها، قبل أن تفر السيارة هاربة.وتابعت القناة أن قوة إسرائيلية تقوم بمطاردة السيارة، وأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة ولم يكن بحاجة للعلاج.من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "شابا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية".وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "شابا مصاباً برصاصة في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً".وأضافت أن مرافقي المصاب "أفادوا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية".وفي وقت سابق من مساء اليوم، أطلق عناصر الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني في ملعب الشيخ جراح لكرة القدم في القدس الشرقية وأصابوه في الظهر، وذلك بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة.
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة فلسطيني برصاصة إسرائيلية في رأسه شمالي الضفة الغربية
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أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة، مساء اليوم السبت، بعد إطلاق النار عليه من قبل قوة إسرائيلية وإصابته في الرأس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "محاولة تنفيذ عملية دهس على معبر إلياهو على خط التماس (عند الجدار الفاصل قرب قلقيلية)، حيث حاولت سيارة لمقيمين غير شرعيين الدخول إلى إسرائيل، واحتجزتهم القوة على الفور".
وأضافت أن السيارة سارعت باتجاه القوة الإسرائيلية التي أطلقت النار تجاهها، قبل أن تفر السيارة هاربة.
وتابعت القناة أن قوة إسرائيلية تقوم بمطاردة السيارة، وأن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة ولم يكن بحاجة للعلاج.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا
) إن "شابا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن "شابا مصاباً برصاصة في الرأس وصل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً".
وأضافت أن مرافقي المصاب "أفادوا بأن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قرب بلدة النبي الياس، جنوب شرق قلقيلية".
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أطلق عناصر الشرطة الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني في ملعب الشيخ جراح لكرة القدم في القدس الشرقية وأصابوه في الظهر، وذلك بدعوى تنفيذه عملية طعن
أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة.