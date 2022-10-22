https://sputnikarabic.ae/20221022/إعلام-محلي-يتحدث-عن-تزايد-أعداد-المصابين-بفيروس-إتش-ون-إن-ون-في-المستشفيات-الكويتية-1069338080.html

إعلام محلي يتحدث عن تزايد أعداد المصابين بفيروس "إتش ون إن ون" في المستشفيات الكويتية

إعلام محلي يتحدث عن تزايد أعداد المصابين بفيروس "إتش ون إن ون" في المستشفيات الكويتية

نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر صحية كويتية، أن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس "إتش ون إن ون"، داخل المستشفيات الكويتية. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T07:19+0000

2022-10-22T07:19+0000

2022-10-22T07:19+0000

العالم العربي

الكويت

أخبار الكويت اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg

ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصادر صحية، فقد زادت أعداد المصابين الذين يترددون على المستشفيات يوميا، لإصابتهم بفيروس "إتش ون إن ون".وأوضحت المصادر أن الأعراض التي يعاني منها المصابون متشابهة، حيث يشكو أغلبهم من ارتفاع الحرارة، والعطس، والكحة، وضيق النفس.وفي حين أكدت المصادر "ضرورة أخذ التطعيمات المضادة للأمراض الفيروسية وضد الإنفلونزا الموسمية"، لفتت إلى أن الأمر لا يدعو إلى الهلع، مؤكدة أن "معظم حالات الإصابة تتعافى، ولا توجد حالات دخول إلى المستشفيات بمضاعفات الإصابة".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إن "معظم الحالات لم تستدعِ الدخول إلى المستشفى وليست هناك زيادة في حدتها أو خطورتها، وهي حتى الآن ضمن المعدلات السنوية المتوقعة"، لافتا إلى أن زيادتها "لم تشكل تأثيراً ملحوظاً حتى الآن على الخدمات الصحية في المؤسسات العلاجية للوزارة لناحية عدد حالات الدخول إلى المستشفيات أو الأجنحة أو وحدات العناية المركزة".طالع أيضا: يكشف الفيروس لجهاز المناعة... كويتي يعلن تطوير علاج لكورونا

https://sputnikarabic.ae/20210614/المتحور-الهندي-من-فيروس-كورونا-دلتا-يصل-الكويت-1049246057.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم