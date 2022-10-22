https://sputnikarabic.ae/20221022/إعلام-محلي-يتحدث-عن-تزايد-أعداد-المصابين-بفيروس-إتش-ون-إن-ون-في-المستشفيات-الكويتية-1069338080.html
إعلام محلي يتحدث عن تزايد أعداد المصابين بفيروس "إتش ون إن ون" في المستشفيات الكويتية
إعلام محلي يتحدث عن تزايد أعداد المصابين بفيروس "إتش ون إن ون" في المستشفيات الكويتية
نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر صحية كويتية، أن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس "إتش ون إن ون"، داخل المستشفيات الكويتية. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لما نقلته جريدة القبس الكويتية عن مصادر صحية، فقد زادت أعداد المصابين الذين يترددون على المستشفيات يوميا، لإصابتهم بفيروس "إتش ون إن ون".وأوضحت المصادر أن الأعراض التي يعاني منها المصابون متشابهة، حيث يشكو أغلبهم من ارتفاع الحرارة، والعطس، والكحة، وضيق النفس.وفي حين أكدت المصادر "ضرورة أخذ التطعيمات المضادة للأمراض الفيروسية وضد الإنفلونزا الموسمية"، لفتت إلى أن الأمر لا يدعو إلى الهلع، مؤكدة أن "معظم حالات الإصابة تتعافى، ولا توجد حالات دخول إلى المستشفيات بمضاعفات الإصابة".وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إن "معظم الحالات لم تستدعِ الدخول إلى المستشفى وليست هناك زيادة في حدتها أو خطورتها، وهي حتى الآن ضمن المعدلات السنوية المتوقعة"، لافتا إلى أن زيادتها "لم تشكل تأثيراً ملحوظاً حتى الآن على الخدمات الصحية في المؤسسات العلاجية للوزارة لناحية عدد حالات الدخول إلى المستشفيات أو الأجنحة أو وحدات العناية المركزة".طالع أيضا: يكشف الفيروس لجهاز المناعة... كويتي يعلن تطوير علاج لكورونا
https://sputnikarabic.ae/20210614/المتحور-الهندي-من-فيروس-كورونا-دلتا-يصل-الكويت-1049246057.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم
إعلام محلي يتحدث عن تزايد أعداد المصابين بفيروس "إتش ون إن ون" في المستشفيات الكويتية
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نقلت تقارير إعلامية محلية عن مصادر صحية كويتية، أن هناك ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس "إتش ون إن ون"، داخل المستشفيات الكويتية.
ووفقا لما نقلته
جريدة القبس الكويتية عن مصادر صحية، فقد زادت أعداد المصابين الذين يترددون على المستشفيات يوميا، لإصابتهم بفيروس "إتش ون إن ون".
وأوضحت المصادر أن الأعراض التي يعاني منها المصابون متشابهة
، حيث يشكو أغلبهم من ارتفاع الحرارة، والعطس، والكحة، وضيق النفس.
وفي حين أكدت المصادر "ضرورة أخذ التطعيمات المضادة للأمراض الفيروسية وضد الإنفلونزا الموسمية"، لفتت إلى أن الأمر لا يدعو إلى الهلع، مؤكدة أن "معظم حالات الإصابة تتعافى، ولا توجد حالات دخول إلى المستشفيات بمضاعفات الإصابة".
يشار إلى أن وزارة الصحة الكويتية كانت أعلنت أمس الجمعة وجود زيادة في انتشار الأعراض التنفسية مع بدايات موسم الأمراض الفيروسية الحالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إن "معظم الحالات لم تستدعِ الدخول إلى المستشفى وليست هناك زيادة في حدتها أو خطورتها، وهي حتى الآن
ضمن المعدلات السنوية المتوقعة"، لافتا إلى أن زيادتها "لم تشكل تأثيراً ملحوظاً حتى الآن على الخدمات الصحية في المؤسسات العلاجية للوزارة لناحية عدد حالات الدخول إلى المستشفيات أو الأجنحة أو وحدات العناية المركزة".