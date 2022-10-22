https://sputnikarabic.ae/20221022/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-مقاطعتي-بولتافا-وكيروفوغراد-بأوكرانيا-1069363662.html
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي بولتافا وكيروفوغراد بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي بولتافا وكيروفوغراد بأوكرانيا
درت إنذارات بشأن الغارات الجوية في منطقتي بولتافا وكيروفوهراد الأوكرانيين في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا للسلطات المحلية. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T22:36+0000
2022-10-22T22:36+0000
2022-10-22T22:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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قال دميترو لونين، القائم بأعمال حاكم بولتافا، على موقع تليغرام، بعد منتصف الليل بقليل إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المنطقة.كما أبلغ رئيس إدارة كيروفوغراد الإقليمية عن حالة تأهب لغارة جوية عبر تليغرام أيضا.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، يوم الجمعة، إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم ، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلا إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221022/مكتب-زيلينسكي-يعلن-انقطاع-الكهرباء-عما-يقرب-من-14-مليون-أوكراني-1069359974.html
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أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي بولتافا وكيروفوغراد بأوكرانيا
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درت إنذارات بشأن الغارات الجوية في منطقتي بولتافا وكيروفوهراد الأوكرانيين في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا للسلطات المحلية.
قال دميترو لونين، القائم بأعمال حاكم بولتافا، على موقع تليغرام، بعد منتصف الليل بقليل إنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المنطقة.
كما أبلغ رئيس إدارة كيروفوغراد الإقليمية عن حالة تأهب لغارة جوية
عبر تليغرام أيضا.
في صباح يوم السبت، سمعت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في العاصمة كييف وفي مناطق ميكولايف وسومي وتشرنيهيف وبولتافا وخاركيف.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، يوم الجمعة، إن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا
أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش، المعروف أيضًا باسم جسر القرم ، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلا إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".