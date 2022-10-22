https://sputnikarabic.ae/20221022/إنذار-بالغارات-الجوية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1069335569.html
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، صباح السبت ، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T04:37+0000
2022-10-22T04:37+0000
2022-10-22T04:45+0000
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وكتب في قناته على تلغرام: "غارة جوية! المنطقة بأكملها. 07:21". كما أفادت الأنباء أنه تم إعلان الإنذار صباح السبت في مناطق بولتافا، وتشيرنيغيف، وسومي وخاركوف، وفقا لصحيفة زيركالو نيديلي، وتم الإبلاغ عن إنذارات في كييف.وقالت الصحيفة على قناتها على تلغرام: "الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا". كما أكد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة تشيرنيغيف فياتشيسلاف تشاوس الإنذار.وجاء على قناة تلغرام للإدارة العسكرية لمدينة كييف: "انتبه! تم الإعلان عن إنذار من الغارة الجوية في كييف! نطلب من الجميع التحرك بشكل عاجل إلى ملاجئ الحماية المدنية!".كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كيروفوغراد وأمين مجلس مدينة زابوروجيه عن حالة التأهب الجوي على قنوات التلغرام. وفقًا لبيانات خدمة "الغارات الجوية في أوكرانيا"، دوت صفارات الإنذار أيضًا في مناطق فينيتسا وجيتومير ودنيبروبيتروفسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
04:37 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 04:45 GMT 22.10.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، صباح السبت ، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.
وكتب في قناته على تلغرام: "غارة جوية! المنطقة بأكملها. 07:21".
كما أفادت الأنباء أنه تم إعلان الإنذار صباح السبت في مناطق بولتافا، وتشيرنيغيف، وسومي وخاركوف، وفقا لصحيفة زيركالو نيديلي، وتم الإبلاغ عن إنذارات في كييف.
وقالت الصحيفة على قناتها على تلغرام: "الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا". كما أكد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة تشيرنيغيف فياتشيسلاف تشاوس الإنذار.
وجاء على قناة تلغرام للإدارة العسكرية لمدينة كييف: "انتبه! تم الإعلان عن إنذار من الغارة الجوية في كييف! نطلب من الجميع التحرك بشكل عاجل إلى ملاجئ الحماية المدنية!".
كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كيروفوغراد وأمين مجلس مدينة زابوروجيه عن حالة التأهب الجوي على قنوات التلغرام.
وفقًا لبيانات خدمة "الغارات الجوية في أوكرانيا"، دوت صفارات الإنذار أيضًا في مناطق فينيتسا وجيتومير ودنيبروبيتروفسك.