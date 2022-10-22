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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221022/إنذار-بالغارات-الجوية-في-مقاطعة-نيكولاييف-1069335569.html
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، صباح السبت ، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T04:37+0000
2022-10-22T04:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب في قناته على تلغرام: "غارة جوية! المنطقة بأكملها. 07:21". كما أفادت الأنباء أنه تم إعلان الإنذار صباح السبت في مناطق بولتافا، وتشيرنيغيف، وسومي وخاركوف، وفقا لصحيفة زيركالو نيديلي، وتم الإبلاغ عن إنذارات في كييف.وقالت الصحيفة على قناتها على تلغرام: "الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا". كما أكد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة تشيرنيغيف فياتشيسلاف تشاوس الإنذار.وجاء على قناة تلغرام للإدارة العسكرية لمدينة كييف: "انتبه! تم الإعلان عن إنذار من الغارة الجوية في كييف! نطلب من الجميع التحرك بشكل عاجل إلى ملاجئ الحماية المدنية!".كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كيروفوغراد وأمين مجلس مدينة زابوروجيه عن حالة التأهب الجوي على قنوات التلغرام. وفقًا لبيانات خدمة "الغارات الجوية في أوكرانيا"، دوت صفارات الإنذار أيضًا في مناطق فينيتسا وجيتومير ودنيبروبيتروفسك.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا

04:37 GMT 22.10.2022 (تم التحديث: 04:45 GMT 22.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف، فيتالي كيم، صباح السبت ، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة.
وكتب في قناته على تلغرام: "غارة جوية! المنطقة بأكملها. 07:21".
كما أفادت الأنباء أنه تم إعلان الإنذار صباح السبت في مناطق بولتافا، وتشيرنيغيف، وسومي وخاركوف، وفقا لصحيفة زيركالو نيديلي، وتم الإبلاغ عن إنذارات في كييف.
وقالت الصحيفة على قناتها على تلغرام: "الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا". كما أكد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة تشيرنيغيف فياتشيسلاف تشاوس الإنذار.
وجاء على قناة تلغرام للإدارة العسكرية لمدينة كييف: "انتبه! تم الإعلان عن إنذار من الغارة الجوية في كييف! نطلب من الجميع التحرك بشكل عاجل إلى ملاجئ الحماية المدنية!".
كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كيروفوغراد وأمين مجلس مدينة زابوروجيه عن حالة التأهب الجوي على قنوات التلغرام.
وفقًا لبيانات خدمة "الغارات الجوية في أوكرانيا"، دوت صفارات الإنذار أيضًا في مناطق فينيتسا وجيتومير ودنيبروبيتروفسك.
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