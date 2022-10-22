https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-تدين-الحظر-الأوروبي-الجديد-وترفض-مزاعم-نقل-طائرات-مسيرة-إلى-روسيا-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1069340635.html

إيران تدين الحظر الأوروبي الجديد وترفض مزاعم نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا

إيران تدين الحظر الأوروبي الجديد وترفض مزاعم نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، "الحظر الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، والحكومة البريطانية، نافية إدعاءاتهما بشأن استخدام المسيرات الإيرانية في... 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T09:55+0000

2022-10-22T09:55+0000

2022-10-22T09:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار روسيا اليوم

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وقال المتحدث في وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إننا "نرفض الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة حول نقل الطائرات المسيرة لاستخدامها في الأزمة في أوكرانيا"، مضيفا: "أكدنا مرارا على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأهداف وميثاق المنظمة واحترام حقوق الدول وسيادتها ووحدة أراضيها"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وتابع كنعاني، أن "إيران تعتبر المقاربات الاستفزازية الحالية من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جزءا من سيناريو سياسي هادف ومخالف لمزاعمهما العبثية والمنافقة بدعم السلام والاستقرار المستدام في العالم".وأوضح: "ندعم السلام والإنهاء الفوري للأزمة في أوكرانيا من خلال عملية سياسية"، واصفا "تحركات الاتحاد الأوروبي في الأيام الماضية بأنها مدمرة".وقال إن "حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من أجل حماية المصالح الوطنية وضمان حقوق الشعب الإيراني الشريف تحتفظ لنفسها بالحق في الرد على أي أعمال غير مسؤولة ولن تتردد في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد الخميس الماضي، أن "الادعاءات بشأن تزويد إيران لروسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس لها".وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "ذكرت اليوم خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن سياستنا الواضحة هي معارضة التصعيد في أوكرانيا".وأضاف أن "الادعاء بإرسال صواريخ إيرانية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا ادعاء لا أساس له"، متابعا: "لدينا تعاون دفاعي مع روسيا، لكن بالتأكيد ليس من سياستنا إرسال أسلحة وطائرات دون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا".وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، الذي يترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، الخميس الماضي، أن "عقوبات الاتحاد الجديدة ضد إيران، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".وأوضح أن "العقوبات ستطول أربعة أشخاص جدد، ثلاثة منهم أفراد عاديون، ومنظمة واحدة، كما سيتم توسيع الإجراءات التقييدية ضد أربع شركات أخرى، كانت تخضع سابقا للعقوبات الأوروبية".ورفض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة بشأن مواقف إيران من النزاع في أوكرانيا، وذلك في ظل تداول وسائل إعلام غربية تقارير حول تزويد طهران لموسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في العمليات الدائرة في أوكرانيا.في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الثلاثاء الماضي، أنه أرسل مقترحًا لرئيسه فلاديمير زيلينسكي، يطالب فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران؛ وذلك على خلفية مزاعم تزويدها روسيا بالطائرات المسيرة الهجومية.من جانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مزاعم شراء روسيا مسيرات إيرانية، تم طرحها بشكل مصطنع، من خلال وسائل الإعلام الأمريكية.بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المعدات العسكرية المستخدمة في العملية الخاصة روسية المنشأ، وتحمل تسميات روسية.

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https://sputnikarabic.ae/20221020/عبد-اللهيان-يقول-إن-الإدعاء-بإرسال-صواريخ-إيرانية-إلى-روسيا-لاستخدامها-ضد-أوكرانيا-لا-أساس-له-1069273548.html

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