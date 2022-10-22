https://sputnikarabic.ae/20221022/إيران-تقول-إنها-لن-تسمح-لأمريكا-بالتحريض-على-الفوضى-في-طهران-من-خلال-إطلاق-بعض-التصريحات-1069346199.html

إيران تقول إنها لن تسمح لأمريكا بالتحريض على الفوضى في طهران من خلال إطلاق بعض التصريحات

إيران تقول إنها لن تسمح لأمريكا بالتحريض على الفوضى في طهران من خلال إطلاق بعض التصريحات

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن "إيران لن تسمح لأمريكا بالتحريض على الفوضى في طهران من خلال إطلاق بعض التصريحات". 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T12:54+0000

2022-10-22T12:54+0000

2022-10-22T12:54+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063480243_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_2f36834504bd012138c021927959e0a3.jpg

وقال عبد اللهيان، في كلمته أمام الجالية الإيرانية في أرمينيا، إن "عهد استخدام المعايير المزدوجة في الدبلوماسية قد ولّى دون رجعة"، مشددا على أنه "لايستغرب الازدواجية التي يعتمدها الأمريكيون في تصريحاتهم التي تعارض أعمالهم"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار الوزير الإيراني إلى أعمال الشغب الأخيرة في إيران، قائلا: إنه "أمر عجيب جدا لأن يؤدي وفاة فتاة إلى هذا الحجم الكبير من امتعاض الحكومات، في حين أن المسلحين قتلوا الأبرياء ولم ينبس هؤلاء ببنت شفة".وشدد عبد اللهيان على أن "إيران لن تسمح لقناة تلفزيونية بإثارة الفوضى والتحريض للقيام بأعمال الشغب من خلال أموال درت عليهم من الخارج"، مؤكدا أنه "من المهم بالنسبة لإيران ألا تتدخل القوات الأجنبية في القضايا الإقليمية".وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، عن "رفع دعوى قضائية في محكمة العدل بطهران ضد أمريكا بسبب دورها المباشر في أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها إيران".وقال مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان كاظم غريب أبادي، إن "هناك دور مدمر لقنوات (إيران إنترناشيونال) و(بي بي سي فارسي) في توجيه الشغب والتحريض علیهما وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والأعمال الإرهابية والتدريب على كيفية خلق النزاعات وصنع الأجهزة المناسبة لها"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وتشهد إيران، منذ الشهر الماضي، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.فيما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).

https://sputnikarabic.ae/20221019/سنرد-بالمثل-الحكومة-الإيرانية-تهدد-داعمي-أعمال-الشغب-1069234278.html

https://sputnikarabic.ae/20221018/وزير-الداخلية-الإيراني-يعلن-السيطرة-على-أعمال-الشغب-في-البلاد-1069191692.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية