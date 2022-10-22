https://sputnikarabic.ae/20221022/الأردن-يدين-هجوم-أنصار-الله-على-ميناء-الضبة-النفطي-ويدعو-إلى-تجديد-الهدنة-في-اليمن-1069351967.html
الأردن يدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة النفطي ويدعو إلى تجديد الهدنة في اليمن
الأردن يدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة النفطي ويدعو إلى تجديد الهدنة في اليمن
أعرب الأردن، اليوم السبت، عن إدانته لهجوم شنته جماعة "أنصار الله" على ميناء الضبة اليمني، داعية إلى ضرورة تجديد الهدنة في البلد العربي الذي تمزقه الحرب منذ... 22.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-22T15:48+0000
2022-10-22T15:48+0000
2022-10-22T15:48+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، على ما نقلت وكالة "عمون" الأردنية.وجرى خلال الاتصال "مناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على ميناءي رضوم والضبة النفطيين".وأدان الصفدي الهجوم، معتبرا أنه "عمل إرهابي وتقويضا للجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية واستعادة الأمن والاستقرار".وأكد وزير الخارجية الأردني "على ضرورة تجديد الهدنة التي كانت خففت من تداعيات الأزمة على الشعب اليمني الشقيق، وتجاوب الحوثيين مع الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المعتمدة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة في حضرموت".وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظًا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جامعة الدول العربية إدانتها لـ "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني واعتبرته "تصعيدا خطيرا" و"يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي".وفشلت الأمم المتحدة في تمديد وقف لإطلاق النار بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221021/أنصار-الله-تعلن-تنفيذها-ضربات-تحذيرية-لمنع-سفينة-من-تهريب-نفط-اليمن-الخام-1069328379.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار الأردن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار الأردن
الأردن يدين هجوم "أنصار الله" على ميناء الضبة النفطي ويدعو إلى تجديد الهدنة في اليمن
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أعرب الأردن، اليوم السبت، عن إدانته لهجوم شنته جماعة "أنصار الله" على ميناء الضبة اليمني، داعية إلى ضرورة تجديد الهدنة في البلد العربي الذي تمزقه الحرب منذ سنوات.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، على ما نقلت وكالة
"عمون" الأردنية.
وجرى خلال الاتصال "مناقشة تداعيات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي على ميناءي رضوم والضبة النفطيين".
وأدان الصفدي الهجوم، معتبرا أنه "عمل إرهابي وتقويضا للجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية واستعادة الأمن والاستقرار".
وأكد وزير الخارجية الأردني "على ضرورة تجديد الهدنة التي كانت خففت من تداعيات الأزمة على الشعب اليمني الشقيق، وتجاوب الحوثيين مع الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة وفق قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات المعتمدة".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذها لضربات وصفتها بالتحذيرية "لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة
في حضرموت".
وتابعت الجماعة أن السفينة خالفت قرارات حظر نقل وتصدير النفط، وأن الرسالة التحذيرية تأتي "لمنع استمرار عمليات نهب الثروة النفطية"، حسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وأشارت "أنصار الله" إلى أن التعامل مع السفينة تم بحذر "حفاظًا على البنية التحتية لليمن"، مؤكدة قدرتها على "شن عمليات تحذيرية أخرى للدفاع عن ثروات اليمن".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت جامعة الدول العربية
إدانتها لـ "الهجوم الحوثي" على ميناء الضبة اليمني واعتبرته "تصعيدا خطيرا" و"يمثل استهتارا وتحديا للجهود الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تجديد تمديد الهدنة في اليمن، ويكشف مجدداً وجه الحركة الحوثية الحقيقي".
وفشلت الأمم المتحدة في تمديد وقف لإطلاق النار بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.