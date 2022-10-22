https://sputnikarabic.ae/20221022/الأردن-يعمل-على-استئناف-إنتاج-الغاز-من-حقل-الريشة-بعد-توقفه-مؤقتا-1069336871.html

الأردن يعمل على استئناف إنتاج الغاز من حقل الريشة بعد توقفه "مؤقتا"

الأردن يعمل على استئناف إنتاج الغاز من حقل الريشة بعد توقفه "مؤقتا"

صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية، أن سبب التوقف "المؤقت" للغاز المنتج من حقل الريشة هو انتهاء العمر التشغيلي لمحطة توليد كهرباء الريشة. 22.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-22T06:32+0000

2022-10-22T06:32+0000

2022-10-22T06:32+0000

أخبار الأردن

اقتصاد

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ونقلت وكالة "عمون" عن المصدر قوله إن محطة كهرباء الريشة تستهلك يوميا نحو 18 مليون قدم مكعب من الغاز تشكل نحو 56% فقط من القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي الذي ينتج نحو 32 مليون قدم مكعب يوميا.وأضاف المصدر أن مسألة التمديد للوحدتين الغازيتين في محطة توليد كهرباء الريشة قد تمت دراسته بعناية من قبل الشركاء المعنيين في القطاع وتبين عدم جدواه لأسباب اقتصادية وكفاءة المحطة المتدنية.وأكد المصدر ذاته أنه يتم حاليا دراسة الخيارات المتاحة لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل بأسرع وقت ممكن وبما يحقق المصلحة العامة.وأوضح أنه تمت دراسة بناء أنبوب لنقل الغاز من حقل الريشة إلى مراكز الاستهلاك في وسط وشمال المملكة وتبين عدم جدواه الاقتصادية نظرا لبعد المسافة والتي تقدر بنحو 370 كيلومترا وكذلك إلى تواضع الإنتاج الحالي لحقل الريشة الغازي.وأشار إلى أنه سيتم تبني هذا الخيار في حال زيادة الكميات المنتجة من الحقل لمستويات أعلى من 150 مليون قدم مكعب.ووفقا للمصدر، تم فتح المجال للمستثمرين من القطاع الخاص لنقل الغاز من منطقة الريشة إلى مراكز الاستهلاك في الأردن بالصهاريج بعد ضغطه وإسالته.ولفت إلى أن ذلك سيساهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات.

https://sputnikarabic.ae/20220929/الأردن-يعلن-عن-إجراء-دراسة-جادة-لتزويد-مدنه-الصناعية-بالغاز-المصري-1068408576.html

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